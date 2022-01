I de første tre måneder af dagpengeperioden er beløbet hævet til 23.000 kroner om måneden, og det vækker hovedrysten hos den liberale tænketank CEPOS.

Beregninger foretaget af tænketanken viser, at 140.000 danskere, der er i fuldtidsbeskæftigelse, nu kommer til at tjene mindre end personer, der kommer på dagpenge.

Se hvilke job, hvor folk blandt andet tjener mindre end den nye dagpengesats i grafikken neden for. Artiklen fortsætter under grafikken:

Til B.T. lyder det fra cheføkonom hos CEPOS Mads Lundby Hansen, at der mangler retfærdighed i de nye satser, der altså gælder de første tre måneder af dagpengeperioden:

»Det er ikke rimeligt, at for eksempel kassemedarbejdere i supermarkedet skal arbejde hårdt og betale skat for at højere lønnede ledige kan få en overførselsindkomst, der er højere end den, de selv har.«

Hvis man skal tjene mere end den nye dagpengesats, skal man have en indkomst på 25.000 kroner om måneden, da man samtidig skal betale otte procent i arbejdsmarkedsbidrag, når man er på arbejdsmarkedet.

Cheføkonomen uddyber:

»Det er den helt forkerte vej at gå i dagpengesystemet. I en tid med mangel på arbejdskraft bør man selvfølgelig ikke øge dagpengene, så det trækker hænder ud af arbejdsmarkedet. En ud af tre ledige finder job inden for de første tre måneder. Den dynamiske jobmaskine smider man nu grus i, fordi de højere dagpenge reducerer søgningen efter et nyt job.«

Spørger man Bent Greve, professor i samfundsvidensskab ved Roskilde Universitet, giver CEPOS' betragtninger dog ikke helt mening.

»Om det er rimeligt eller urimeligt er et politisk spørgsmål, men der har historisk også været nogle med lav indkomst, som har tjent mindre end dagpenges maksimumsbeløb. CEPOS vil konsekvent sige, at øgede dagpenge fører til at færre vil søge job. Det bygger på, at folk udelukkende søger job ud fra et økonomisk incitament,« siger han til B.T.

Han uddyber:

»Kigger man på modellerne meget snævert, er det sandt, men langt de fleste vil helst ud og have noget at stå op til om morgenen. Samtidig viser al forskning, at når man først er i job, er det lettere at finde et nyt og bedre job. For langt de fleste vil man stadig kunne tjene voldsomt meget mere, hvis man kommer ud på arbejdsmarkedet.«