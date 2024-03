Det er ikke kun prins Harry, der skaber problemer for den britiske kongefamilie. Prinsesse Kates ekstravagante onkel gør også sit for at komme i spotlyset.

Og netop som prinsesse Kate har meddelt, at hun har kræft, chokerer hendes onkel på ny med at revse den kongelige familie i et nyt interview.

Det er prinsesse Kates morbror, den skandaleombruste 58-årige Gary Goldsmith, der endnu engang tager bladet fra munden og fortæller, hvad han egentlig mener om bestemte medlemmer i det britiske kongehus.

Det gør han i et interview med The Times, som bliver bragt i weekenden, men som ifølge onklen blev lavet en uges tid, før Kate afslørede sin sygdom.

Gary Goldsmith ses her ved Pippa Middletons bryllup i 2017.

Det har han selv adresseret på forkant i et opslag på de sociale medier i forbindelse med udgivelsen af interviewet:

'Mine tanker og bønner er med Kate og den bredere familie på dette svære tidspunkt, og jeg er meget oprevet over timingen af denne artikel', skriver han og tilføjer, at han håber, at Kates meddelelse får sat en stopper for de mange konspirationsteorier, så Kate og William kan få ro.

Gary Goldsmith har den seneste tid været meget i medierne, da han har deltaget i den britiske kendisudgave af tv-programmet 'Big Brother', som netop løber over skærmen. Han blev dog stemt ud efter blot fire nætter i huset.

I interviewet med The Times går Gary Goldsmith især hårdt til prins Harry, hertuginde Meghan og prins Andrew, som onklen tilsyneladende ikke nærer de store følelser for.

Prinsesse Kate er et af de mest populære medlemmer af det britiske kongehus.

Især den skandaleramte prins Andrew får en tur med grovfilen:

»Den arrogance og naivitet, som prins Andrew besidder, går ud over min forståelse. Jeg har været i samme rum som ham, og tro mig, det var rigeligt,« lyder det fra Gary Goldschmidt i The Times ifølge Independent.

Gary Goldschmidt går også i rette med hertuginde Meghan, som han kalder 'en fnise pige' med henvisning til Meghans beskyldning om, at prinsesse Kate skulle have været racistisk overfor hende.

Ifølge Gary Goldschmidt er dette helt utænkeligt.

Han fortæller, at han sammen med sin søster, Kates mor Carole Middleton, er vokset op i et multikulturelt område.

As many will have seen, I am featured in Saturday's "Times Magazine". This interview and shoot was done over a week ago and went to print before I was aware of the sad news regarding my niece Kate.



My thoughts and prayers are with Kate and the wider family at this difficult… — Gary Goldsmith (@GaryGoldsmithX) March 22, 2024

»Kate kender sin families rødder og er stolt af dem,« siger onklen.

Desuden mener han, at Meghan Markle er skyld i, at prins Harrys forbindelse til den royale familie er blevet ødelagt.

Han er bestemt heller ikke begejstret for, at prins Harry valgte at afsløre en række royale hemmeligheder i sin bog 'Reserven', og ifølge Gary Goldschmidt er den eneste mulighed for, at prins Harry en dag kan vende tilbage til Storbritannien, hvis han siger 'undskyld'.

Selvom Gary Goldschmidt selv har været centrum for en del skandaler, hvor han blandt andet er blevet dømt for at være i besiddelse af kokain og for at slå sin fjerde kone, så har han dog alligevel bevaret så tæt en forbindelse til Middleton-familien, at han både deltog ved prinsesse Kates samt hendes lillesøster, Pippa Middletons, bryllupper.

I 2006 besøgte Kate og William ham da også i hans villa på Ibiza ved navn 'Maison de Bang Bang', hvor William angiveligt lærte at være dj.