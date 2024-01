I oktober blev prins Christian myndig.

Med sin 18 års fødselsdag, der blev markeret på fornem vis med gallataffel på Christiansborg Slot, rykkede prinsen dermed et skridt tættere på sin fremtidige trone.

Myndighedsdagen betyder samtidig også, at den unge prins for første gang fremgår i popularitetsmålingerne over kongehusets medlemmer.

I B.T.s måling, som analyseinstituttet YouGov står bag, er prins Christian det fjerde mest populære medlem af det generelt populære kongehus.

Her svarer 62 procent, at de synes enten 'godt' eller 'meget godt' om den nymyndige prins.

I den modsatte ende svarer i alt 6 procent, at de enten synes dårligt eller meget dårligt om den unge prins.

11 procent har ikke vidst, hvad de skulle svare, mens 21 procent tilkendegiver, at de hverken synes godt eller dårligt om prins Christian.

Også Danmarks Radio har fået målt den 18-årige prins Christians popularitet for første gang.

Prins Christian taler under sin 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Christian taler under sin 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I undersøgelsen, som analysebureauet Epinion har lavet for DR, scorer prinsen sågar endnu højere, end han gør i B.T.s undersøgelse.

I DRs undersøgelse tilkendegiver hele 74 procent, at de er positivt stemt overfor den unge prins, mens kun 4 procent er negativt stemt.

DRs historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen vurderer, at det særligt er den tv-transmitterede 18 års fødselsdagsfest, som har sikret prins Christian den flotte score i sin første popularitetsmåling.

»Det er en direkte konsekvens af fejringen, at han ligger så flot i den her måling,« siger kongehuskorrespondenten.

19 procent af danskerne i DRs undersøgelse har ikke haft en holdning til prins Christian.

Både B.T. og DRs popularitetsundersøgelser er lavet efter prins Christians 18 års fødselsdag, men før dronning Margrethe ganske overraskende annoncerede i sin nytårstale, at hun ville abdicere - og dermed også gøre prins Christian til ny kronprins.

