Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Prins Harry og hertuginde Meghan bliver inviteret til kroningen af kong Charles.

Det sker efter en tid, hvor de er kommet med stor kritik af kongefamilien.

Det skriver det britiske medie The Telegraph.

Parret tonede for nylig frem på streamingtjeneste Netflix i dokumentaren 'Harry & Meghan', hvor de kom med en række anklager mod det britiske kongehus.

Her hævder parret nemlig, at toppen af det britiske kongehus, bestående af kong Charles, prins William og prinsesse Cathrine, var jaloux på deres popularitet og hadede, at de 'stjal' rampelyset.

Men anklagerne har ifølge The Telegraphs oplysninger ikke været nok til, at man ikke vil invitere parret.

Ceremonien er den 6. maj 2023.

Hvorvidt prins Harry og hertuginde Meghan kommer vides endnu ikke.