Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det ser nu ud til, at prinsesse Märtha Louise kan beholde sin prinsessetitel.

I hvert fald siger kronprins Haakon til det norske medie, Dagens Næringsliv, at den kongelige familie er en proces, hvor de forsøger at finde en god vej frem.

»Vi er i en proces nu, hvor vi snakker om tingene for at forsøge at finde en god vej frem og samtidig få vores følelser i samme retning. Så bliver det det bedste resultat. Vi ønsker at finde en god løsning,« siger han.

Han bliver derefter spurgt, om det kan ende med, at prinsesse Märtha Louise mister sin titel.

»Vi er som sagt i en proces, og vi får se, hvor det ender, men det ser ikke ud til, at det går den vej,« siger han.

I Norge er der stor debat om, hvor vidt prinsesse Märtha Louise skal have lov til at beholde sin prinsessetitel, fordi hun er forlovet med den kontroversielle amerikanske shaman, Durek Verret, der mener at kunne kurere kræft og tror, han er reptil.

Han mener også, at han kan 'rotere atomkerner og elektroner og gøre folk yngre.'

Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel. Foto: LISE ASERUD Vis mere Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel. Foto: LISE ASERUD

Forleden pustede shamanen igen til ilden, da han i en livesending på Instagram sagde, at kong Harald lyttede til ham.

»Det, jeg elsker ved kongen, er, at han lytter til mig. Og vi lytter til hinanden. Det, at han i det hele taget giver mig rum til at snakke, viser, hvor fantastisk han er,« sagde han.

Prinsesse Märtha Louise har gjort det norske kongehus mere upopulært. Blandt unge mellem 18-29 år er opbakningen til monarkiet kun 49 procent, ifølge en InFact-meningsmåling for Dagbladet.

Opbakningen er dog 67,7 procent blandt alle nordmænd.

Men hele 53,9 procent af nordmændene mener også, at Märtha Louise skal opgive sin prinsessetitel. Alligevel tyder det altså ikke på, at det er det, der kommer til at ske.

Prinsesse Märtha Louise var indtil 2017 gift med Ari Behn, der i december 2019 tog sit eget liv. Prinsessen har tidligere udtalt, at det netop var shamanen, der hjælp hende efterfølgende.

»Han var den eneste, der var der for mig, og som var til stede. Han var der meget for børnene i den periode. At han var der, var virkelig vigtigt,« sagde prinsesse Märtha Louise til norsk TV 2.