'De rammer den rigtig godt. Det er både professionelt og personligt'.

Sådan er vurderingen fra kommunikationsekspert Anna Thygesen, efter det britiske kongehus efter flere uger med spekulationer fredag aften udsendte en chokerende besked.

I en rørende videobesked, der blev udsendt på både BBC og på sociale medier klokken 18 britisk tid, forklarede prinsesse Kate, at man havde fundet kræft efter hendes maveoperation i januar. Og at hun nu var begyndt i forebyggende kemobehandling.

Hun oplyste ikke, hvilken slags operation, hun havde fået foretaget, eller hvilken kræftform, man havde fundet. Men hun fortalte, at det har taget tid for parret at fortælle deres tre børn om diagnosen og forsikre dem om, at hun nok skal få det godt igen.

Prinsesse Kates besked blev sendt på BBC. Foto: Andrew Kelly/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Kates besked blev sendt på BBC. Foto: Andrew Kelly/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge Anna Thygesen var prinsessens hilsen en helt perfekt måde at kommunikere på – og meget bedre, end hvis kongehuse havde fået en kommunikationschef til at levere budskabet.

»Den er personlig, og den er rørende. Den er også kontrolleret, som et kongehus bliver nødt til,« siger hun og tilføjer:

»Helt isoleret set er det virkelig godt. Forspillet har været træls, men budskabet overstråler alle de kiks, de har lavet.«

Hun bemærker især, at prinsesse Kate virker enormt rolig på videoen.

Prinsesse Kate sagde, at parret især har følt det var svært at forklare hendes sygdom til parrets tre børn. Arkivfoto. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Kate sagde, at parret især har følt det var svært at forklare hendes sygdom til parrets tre børn. Arkivfoto. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

» Hun virker ikke bange. Det er ægte, personligt – og det viser overskud. Det er som om, at hun bekymrer sig mere om børnene end om sig selv,« siger hun og fortsætter:

»Det er godt håndteret, og det er stærkt af hende. Og tiden har jo også gjort, at de har fordøjet det og kan tale om det.«

Videoen blev optaget af BBC to dage, inden den blev sendt ud.

»Det er et godt valg. Det er et kontrolleret medie, det er ikke et interview, hvor hun bliver spurgt af en journalist om noget, som hun ikke har lyst til at svare på,« siger Anna Thygesen.

Prinsesse Kates besked kom efter ugers spekulationer og kritik af det britiske kongehus for mangelfuld kommunikation.

Især tog spekulationerne til, efter at prins William i 11. time aflyste sin deltagelse i en mindehøjtidelighed for sin afdøde gudfar, ekskong Konstantin i slutningen af februar.

Begrundelsen lød, at det var grundet 'personlige årsager', og selv om kongehuset kort efter oplyste, at prinsesse Kate fortsat var i bedring efter sin operation, stak konspirationsteorierne helt af på nettet.

Og det blev ikke bedre, da det britiske kongehus kort efter forsøgte at lægge en dæmper for teorierne ved at udsende et billede af Kate, der sidenhen viste sig at være manipuleret.

William og Kate blev gift i 2011. Foto: Handout ./Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere William og Kate blev gift i 2011. Foto: Handout ./Reuters/Ritzau Scanpix

Fredag aften kom det dog frem, at det netop var grundet Kates kræftdiagnose, at prins William meldte afbud til ekskong Konstantins mindehøjtidhed.

Ifølge Anna Thygesen havde det været bedst, hvis det britiske kongehuset hele vejen igennem havde holdt sig til deres strategi om ikke at sige yderligere om Kates sygdom. Og hvis de især havde holdt sig fra at sende billeder ud, der var redigeret.

Men hun mener, at kongehuset med Kates videohilsen har fået rettet op på fejlen:

»Det er så alvorligt et budskab, at modtagerne ikke føler, at de kan tillade sig at kritisere håndteringer forud. Nu bliver det hele forståeligt og menneskeligt, fordi prinsessen har så alvorlig en sygdom som kræft,« siger hun.

Hun er dog ikke i tvivl om, at kongehuset – og især prins William og prinsesse Kate, der er kendt for at værne meget om deres privatliv – helst ville have været videoen foruden.

»Der er ingen tvivl om, at de helst ville have undgået at skulle fortælle det, for ellers kunne de jo have gjort det noget før. Men de har følt sig presset til det, fordi de har håndteret det med billedmanipulationen så dårligt, så det kom helt ud af kontrol,« siger hun.