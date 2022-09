Lyt til artiklen

Abubakar Hussain har været involveret i flere diskussioner på internettet. Men intet slår reaktionerne, efter han kritiserede det britiske kongehus.

Det fortæller den norske komiker Abubakar Hussain til VG.

Komikeren er en del af NRKs komedieserie 'Norske beefer,' hvor han undersøger konflikter på de sociale medier.

Og han landede selv i en gevaldig konflikt, da han kritiserede det britiske monarki efter dronning Elizabeths død.

Det britiske monarkiet får faen ikke en tåre ut av denne sør-asiateren her, ass. Morna, Elizabeth — Pakkishontas (@AbuHus) September 8, 2022

Abubakar Hussain skrev på Twitter, at det britiske monarki ikke fik en tåre fra denne sydasiat.

Imens mange mennesker har sendt kondolencer og hyldester efter dronningens død, har andre kritiseret det britiske imperiums mørke historie.

Abubakar Hussain var en af kritikerne, og de efterfølgende reaktioner væltede den norske komiker omkuld.

»Jeg er faktisk en meget stærk person, men jeg var sådan, 'fuck det her er meget.'«

»Jeg troede, jeg ville være ligeglad, men den lørdag var den værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Det var ekstremt,« udtaler han til VG.

Flere af reaktionerne var racistiske overfor Abubakar Hussain. Personerne skrev, at han skulle rejse hjem til Pakistan.

Han uddyber, at han fremadrettet vil tænke mere over, hvad han skriver. Han er ikke sikker på, at han kan holde til al den kritik igen.

Men alligevel håber Abubakar Hussain, at komedieserien 'Norske beefer' kan få flere til at tænke over, hvilke konflikter de kaster sig ind i på internettet.