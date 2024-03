Torsdag var kong Frederik mødt op for at åbne udstillingen om sit liv.

På Amalienborgmuseet var han ledsaget af sine hustru dronning Mary og sin moster prinsesse Benedikte, men nu viser det sig, at flere royale familiemedlemmer var inviteret med.

Grev Ingolf, der er fætter til dronning Margrethe, takkede dog sammen med sin hustru grevinde Sussie nej tak til at deltage i åbningen af udstillingen 'Frederik 10. – Konge af i morgen', skriver Billed-Bladet.

Greveparret, der bor ved godset Egeland nær Kolding, er ellers tidligere dukket op til særligt de mere personlige af kongehusets officielle arrangementer.

Grevinde Sussie og grev Ingolf af Rosenborg var med kongefamilien, da tronskiftet blev kirkeligt markeret i Aarhus Domkirke, søndag 21. januar 2024. Men til udstillingen om kong Frederiks liv, måtte de takke nej. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Grevinde Sussie og grev Ingolf af Rosenborg var med kongefamilien, da tronskiftet blev kirkeligt markeret i Aarhus Domkirke, søndag 21. januar 2024. Men til udstillingen om kong Frederiks liv, måtte de takke nej. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men denne gang var grev Ingolf og grevinde Sussie altså forhindret.

»De har ofte været med til de her fine, familiære arrangementer med et officielt præg, men vi har fået at vide af dem, at de desværre denne gang var forhindret i at være med,« udtaler ugebladets hofreporter Marianne Singer.

I stedet venter greveparret med at se udstillingen, til når den til oktober rykker fra Amalienborgmuseet ved siden af kongeparrets private residens på Amalienborg og om til museet Koldinghus nær greveparrets eget hjem.

