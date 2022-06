Lyt til artiklen

Man kan næsten se lettelsen i kronprinsesse Marys øjne, da en hollandsk journalist endelig stiller et af de spørgsmål, hun er vant til.

Hvordan er forholdet til det hollandske kongepar?

Kronprinsessen lyser op og svarer:

»Very special relationship. En smuk aften. En fejring af alt det, der binder os sammen som lande,« smiler hun.

Vi er foran Grote Kerk i Haag i Holland, hvor en gallamiddag med det hollandske kongepar, Willem-Alexander og dronning Maxima netop er afsluttet.

Kronprinsparret og Kongeparret møder pressen foran kirken, og dronning Maximas afslappede stil smitter af på kronprinsesse Mary.

Kronprinsparret har de seneste to dage været på erhvervsfremstød i Nederlandene for at sætte fokus på grøn energi og digital sundhed.

Men besøget blev i den grad præget af skandalen på Herlufsholm. For de fleste danske medier var rejst med til Holland, for at få svar på, hvordan Kronprinsessen kan sidde og bekæmpe mobning i Mary Fonden, samtidig med, at hun sender sine børn på en skole, der har store problemer med vold, overgreb og mobning.

Erhvervsfremstødet i Nederlandene begyndte med et pressemøde mandag formiddag, hvor de danske medier - herunder B.T. - udelukkende stillede spørgsmål om Herlufsholm-krisen.

En ganske uvant situation for Kronprinsparret, der er vant til at en noget anderledes mediedækning, når de er i udlandet for at promovere Danmark.

Først sent mandag aften kom den hollandske journalist endelig Kronprinsparret til undsætning, da han stillede parret et spørgsmål, der ikke handlede om krisen derhjemme.

Kronprinsparret har ellers haft travlt i Holland.

Tirsdag fulgte B.T. kronprinsesse Mary, da hun besøgte børnehospitalet på Leiden University Medical Centre, hvor hun besøgte den 11-årige dreng, Stan, der er indlagt på grund af problemer med hjertet.

Kronprinsessen fik indsigt i, hvordan man har forsøgt at gøre hverdagen mere spændende for børnene på hospitalet.

Blandt andet kunne lille Stan fortælle, hvordan han via teknologi kunne gå på skattejagt på hospitalet med sin telefon.

Senere deltog kronprinsesse Mary i en videokonsultation med en dansk patient, der er tilknyttet hospitalet i Leiden. Kronprinsessen talte med Mille, der har haft svær glutenallergi, siden hun var to år gammel. Nu drager hun fordel af samarbejdet mellem Rigshospitalet og Leiden University Medical Centre

Derefter gik turen til rådhuset i byen Delft, hvor kronprinsesen deltog i en et møde om fjernvarme. I Nederlandene opvarmes kun 5 procent af boliger med fjernvarme, mens tallet er 75 procent i Danmark.

Det er et mål, at Nederlandene kommer op på 25 procent inden længe. Det er vigtigt for at komme væk fra gasvarme. Lige nu opvarmes 88 procent af boligerne i Nederlandene via gas.

Først senere på dagen mødte Kronprinsessen igen Kronprinsen til en havefest hos den danske ambassadør i Holland Jarl Frijs-Madsen. Her var der danske hotdog og underholdning i haven for særligt indbudte gæster.

Ambassadøren havde også sørget for underholdning med den dansk-hollandske sangerinde, Kirsten Vennix, der både sang Tommy Seebach's 'Under stjernerne på himlen' samt Poul Krebs 'Sådan nogle som os' på hollandsk for Kronprinsparret.

Herefter sluttede besøget - uden et afsluttende pressemøde med Kronprinsparret, som de fremmødte journalister ellers havde håbet på.

Nu vender Kronprinsparret hjem til Danmark, hvor en rapport om Herlufsholm snart lander på deres bord. Derefter skal de endegyldigt tage stilling til, om to af deres børn, prins Christian og prinsesse Isabella kan fortsætte på kostskolen.