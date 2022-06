Lyt til artiklen

De ønsker ikke at tage endelig stilling, før den kommende rapport om krænkelser på Herlufsholm bliver offentliggjort, men beder i mellemtiden danskerne huske på, at der er mange børn, der er glade for at gå på kostskolen.

Det var i store træk budskabet fra kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, da de langt om længe stillede sig op og svarede på spørgsmål fra pressen mandag eftermiddag.

»Det er et meget presset kronprinspar, og de har svært ved at håndtere denne krise,« mener B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, der var til stede på pressemødet.

Kronprinsparret er i øjeblikket i Holland som en del af et erhvervsfremstød med fokus på grøn omstilling og digital sundhed.

Ved tidligere officielle besøg som dette har parret ofte forsøgt at dreje samtalen tilbage til dansk erhverv, når pressen har stillet spørgsmål om andre aktuelle emner.

Men denne gang virkede kronprins Frederik og kronprinsesse Mary som nogen, der godt vidste, at de blev nødt til at tale om den sag, der har været deres største hovedpine, siden TV 2 havde premiere på dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder: Vold, krænkelser og mobning' i maj.

Det vurderer B.T.s royale ekspert.

»De valgte en helt anden strategi, end da Mary var på idrætsefterskolen i sidste uge. De blev stående længe – og jeg tolker det, som om man frygter ny kritik af, at de bare vender om og går. De vidste, at der ikke var nogen vej udenom,« siger Jacob Heinel Jensen.

Her henviser han til sidste uges besøg på Haslev Idrætsefterskole, hvor kronprinsesse Mary kom med en forberedt udtalelse, hvorefter hun kørte væk uden at svare på spørgsmål fra pressen, hvilket ellers var ventet.

Denne gang mødte Kronprinsparret pressen med alvorlige miner og forberedte udtalelser og gentog, hvad de tidligere har skrevet på Instagram: at de afventer den kommende opfattende rapport om miljøet på kostskolen Herlufsholm, som er blevet bestilt i kølvandet på, at TV 2-dokumentaren har afsløret voldsomme krænkelser blandt tidligere og nuværende elever.

At Kronprinsparret hvirvles ind i stormvejret, skyldes, at deres ældste søn, prins Christian, går på kostskolen ved Næstved, mens deres ældste datter, prinsesse Isabella, har planlagt at starte efter sommerferien.

»Det er klart, det har præget dem, og vi har talt med dem om det og spurgt til det. Specielt vores søn – som går der og har været til eksamener, mens den her sag har kørt – trives rigtig godt der. Der har været ubehagelige episoder, som bliver belyst nu, men vi har også et hav af elever, som har haft gode oplevelser,« svarede kronprins Frederik, da han blev spurgt til børnenes påvirkning.

Og den udtalelse undrede B.T.s royale korrespondent.



»Det kan godt undre mig, at Kronprinsen vælger at bruge tid på at tale om børns gode oplevelser på Herlufsholm. Det, tænker jeg, er en dårlig strategi, der lægger sig i sporet af Kristian von Hornslets,« siger Jacob Heinel Jensen.

Kunstneren Kristian von Hornsleth er en af dem, der i dag selv har børn på Herlufsholm, og som har udtalt, at man skal være hårdhudet for at gå der – men så får man også en god skolegang. Den udtalelse fik flere til at kritisere ham for at underkende de elever, der har oplevet krænkelser og overgreb.

Jacob Heinel Jensen undrer sig derfor over, at kronprins Frederik valgte at gå samme vej.

»Hvis en kvinde bliver voldtaget på en natklub med 500 gæster, der har det sjovt, skal man så fortælle, at de 499 andre gæster havde en dejlig aften?« spørger han.

Han er ikke i tvivl om, at sagen her er noget af det voldsomste, de har været udsat for, og at det er noget, der tynger dem som familie. Han mener dog godt, de kunne have været mere konkrete i deres svar på mandagens pressemøde.

»Jeg mangler stadig svar på, om man har tillid til bestyrelsesformand Torben von Lowzow, efter det kom frem, at han faktisk kendte til det hele. Men det er det, Kronprinsparret kan sige, mens de venter på de undersøgelser, der må komme fra Herlufsholm inden for en uge til 14 dage. Spørgsmålet er så, hvor voldsomme de bliver, og hvor længe børnene kan blive gående på Herlufsholm.«