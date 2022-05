Rektor for Herlufsholm Kostskole Mikkel Kjellberg er som bekendt fyret efter TV 2s dokumentar om krænkelser på kostskolen.

Men nu viser det sig, at formanden for bestyrelsen på den skandaleramte kostskole, Torben von Lowzow, samt et særligt udvalg i bestyrelsen har kendt til de voldsomme sager.

Rent faktisk har Torben von Lowzow selv godkendt, at fire elever i november sidste år skulle bortvises fra kostskolen for netop voldsomme krænkelser og vold.

Det erkender formanden selv i en sms til B.T.:

Torben von Lowzow er bestyrelsesformand for Herlufsholm. Her ses han, da han på Amalienborg fik ridderkorset i 2011. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Torben von Lowzow er bestyrelsesformand for Herlufsholm. Her ses han, da han på Amalienborg fik ridderkorset i 2011. Foto: Bjarne Lüthcke

»Et udvalg af bestyrelsen har været orienteret, og jeg har som bestyrelsesformand selv godkendt elevernes udskrivelse fra Herlufsholm,« skriver Torben von Lowzow.

Og det er ret voldsom vold og krænkelser, der har fundet sted.

Ved en af episoderne blev en elev bundet på hænder og fødder og senere, da hænder og fødder var frie, slæbt ind under en bruser, alt imens overgrebet blev filmet, skriver TV 2.

Bortvisningerne af de fire gymnasielever har ført til, at elevernes forældre har klaget til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet, der fører tilsyn på privatskoler.

Ifølge klagen, som TV 2 har fået adgang til, anklager forældrene til de bortviste elever ledelsen på Herlufsholm Kostskole for at vende det blinde øje til en voldelig kultur blandt eleverne.

I dokumenter skal det i skolens svar til forældrene bag klagerne fremgå, at Herlufsholms nu fyrede rektor, Mikkel Kjellberg, har set mindst tre videooptagelser, han selv kalder »grænseoverskridende krænkelser af fysisk karakter«.

Mens Mikkel Kjellberg i lørdags blev fyret som rektor, har Torben von Lowzow fået lov at beholde sin post som bestyrelsesformand.

»Jeg har diskuteret med bestyrelsen i dag, om jeg skulle træde tilbage, men bestyrelsen har besluttet at bede mig blive,« sagde han lørdag aften til TV 2 Øst.

Hidtil er det rektoren for Herlufsholm Kostskole, Mikkel Kjellberg, der er fyret efter TV 2-dokumentaren om krænkelser på kostskolen. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Hidtil er det rektoren for Herlufsholm Kostskole, Mikkel Kjellberg, der er fyret efter TV 2-dokumentaren om krænkelser på kostskolen. Foto: Tobias Kobborg

Men nu viser det sig altså, at det var bestyrelsesformanden, der godkendte elevernes bortvisning for de meget voldsomme videoer og dermed har været fuldt orienteret om i hvert fald de fire elevers sager.

B.T. har præsenteret den nye oplysning for børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, men hun har ikke yderligere at sige, end at historierne fra Herlufsholm er det alvorligste, hun har set i de årtier, hun har beskæftiget mig med skoleverdenen.

Anne Sophie Callesen, der er ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre, undrer sig over tavshedskulturen, inden dokumentaren blev vist.

»Det er nyt for mig, at også formanden og udvalg i bestyrelsen har haft kendskab til sager om krænkelser og vold,« siger hun og tilføjer:

»Det virker til, at der er en tavshedkultur blandt eleverne, så spørgsmålet er, om der også har været en tavshedskultur helt op i bestyrelsen, siden det først kommer frem, efter dokumentaren er vist.«

B.T. har spurgt Torben von Lowzow, hvorfor han ikke selv besluttede sig for at gå af, da han jo havde indgående kendskab til krænkelser og vold på videoer.

Men det har han ikke svaret på. Dog vil han godt slå fast, at det nu er sikkert, at der ansættes en ny rektor helt uden tilknytning til Herlufsholm.

»Vi har besluttet, at vores nye rektor bliver en udefra,« skriver han.