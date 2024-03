I fire år har hertuginde Meghan glimret ved sit fravær på det sociale medie Instagram.

Men nu er hun tilbage på platformen. Denne gang med et spritnyt projekt.

Instagram-profilen hedder American Riviera Orchard, og indtil videre er det kun et logo, der er lagt som opslag på profilen.

»Af Meghan, hertuginden af Sussex. Grundlagt i 2024,« lyder det i profilens biografi.

Det første opslag blev lagt op klokken 18 torsdag dansk tid – og profilen har i skrivende stund 68.700 følgere.

I en såkaldt story på profilen er der lagt en video op, hvor hertuginden laver mad, arrangerer blomster og står i en døråbning. Alt sammen i idylliske omgivelser.

Det vides endnu ikke, hvad projektet konkret går ud på, men på en hjemmeside af samme navn som Instagram-kontoen kan man skrive sig op på en venteliste.

Flere udenlandske medier som People og Vogue skriver, at det tyder på et projekt, som ligner et andet projekt, hertuginde Meghan har haft gang i.

Nemlig livsstilsbloggen The Tig, som hun lukkede ned i 2017, da hun blev forlovet til prins Harry.

På The Tig delte hun sine yndlingsopskrifter, rejseanbefalinger og personlige refleksioner.

