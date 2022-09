Lyt til artiklen

At den russiske præsident er midt i en krig, har ikke gjort, at han ikke har tid til at sende kondolencer til britiske dronning Elizabeth, der døde torsdag aften.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass har præsidenten sendt sine dybeste kondolencer til kong Charles, der ifølge Putin har lidt 'et uerstatteligt tab'.

I erklæringen fra Putin lyder det blandet andet:

'I mange årtier nød Elizabeth II med rette kærlighed og respekt indlands såvel som i den internationale arena.'

Til den britiske kongefamilie lyder det direkte:

'Tag venligst imod mine dybeste kondolencer og støttende ord.'

Den russiske præsident Vladimir Putin nyder dog ikke længere den store anerkendelse i det britiske kongehus.

Arkivfoto af den nu afdøde dronning Elizabeth og den russiske præsident Vladimir Putin i 2003 under et statsbesøg. Foto: Grigory Dukor Vis mere Arkivfoto af den nu afdøde dronning Elizabeth og den russiske præsident Vladimir Putin i 2003 under et statsbesøg. Foto: Grigory Dukor

Flere medlemmer af det britiske kongehus har nemlig åbenmundet støttet Ukraine og fordømt den russiske invasion af landet, der startede tidligere i år.

Tidligere har den nye kong Charles udtalt følgende om Putins krigsførelse:

»Vi solidariske med alle dem, der gør modstand mod den brutale aggression.«