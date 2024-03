Prinsesse Kates meddelelse sendte fredag aften chokbølger fra London og ud i resten af verdenen.

Men hvad er det egentlig for en behandling prinsesse Kate får lige nu? Hvor lang tid tager det? Og hvad for et særligt ord i den meget omtalte video mener en dansk cheflæge, man skal lægge mærke til?

Cheflæge i Kræftens Bekæmpelse Niels Kroman mener, at man skal lægge ekstra mærke til ordet 'forebyggende'.

»Det er et meget vigtigt ord,« siger Niels Kroman og fortsætter:

»Man bruger kemoterapi på forskellige måder, men for mange år siden opdagede man, at man kan få fremskridende kræftceller til at skrumpe. Når patienter ser umiddelbart raske ud, men man opdager kræftceller, kan man bruge kemoterapi forebyggende.«

Det var i en video på de sociale medier, at prinsesse Kate efter månedsvis med spekulationer satte ord på sit sygdomsforløb.

I januar skulle kun nemlig gennemgå en omfattende maveoperation.

»Operationen lykkedes. Der var dog test efter operationen, der viste kræft. Mit lægehold anbefalede derfor, at jeg bør gennemgå forebyggende kemoterapi, og jeg er nu i de tidlige stadier af den behandling,« siger prinsesse Kate i videoen.

Cheflæge Niels Kroman understreger, at han ikke ved, hvilken slags kræft der er tale om, og vil på ingen måde ud i gætterier om dette.

»Der findes omtrent 50 forskellige former for kemoterapi, nogle har meget kradse bivirkninger og andre er meget blidere,« siger han.

Ifølge Niels Kroman er det for eksempel ikke ved alle de forskellige typer for kemobehandling, at man mister håret.

Niels Kroman fortæller, at sådan et forebyggende behandlingsforløb typisk tager fire til seks måneder.

42-årige prinsesse Kate fortalte i videoen, at hun netop er begyndt på den forebyggende behandling.

