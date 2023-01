Lyt til artiklen

Mens alle Danmarks spidser samles i aften til nytårrstaffel på Amalienborg, er prins Joachim på en ganske særlig mission.

Han skal vise sin ubetingede opbakning til Dronningen efter et kriseramt 2022. Det bliver uden sin hustru, prinsesse Marie, ved sin side, som har meldt afbud, fordi sønnen prins Henrik blev syg.

Prins Joachim skal også sikre sig opbakning til det næste kapitel af sit liv. Og derfor er årets nytårstaffel en ekstrem vigtig begivenhed. For mens Kronprinsens vej i livet er fastlagt, er prins Joachims konstant til genforhandling.

Til årets nytårstaffel han sikre sig opbakning til to ting: 1. Sit nye job. 2. Apanagen.

Det har ikke været et nemt år for den kongelige familie. Der udbrød strid, da Dronningen tog titlerne fra alle prins Joachims børn.

Prins Joachim sagde til Billed-Bladet i begyndelsen af november, at han stopper som forsvarsattaché i Paris efter sommerferien.

»Det er et fantastisk job, men altså det stopper her til sommer, det gør det,« sagde prinsen.

Ordene overraskede mange i forsvarsmijøet, fordi man regnede med, at prins Joachim ville blive et år mere. Det sagde tidligere reserrveofficer og chefredaktør på forsvarsmediet, Olfi, Peter Ernsved Rasmussen til B.T. i december.

»Og det der gør det ekstra delikat er, at der ikke (pga. det netop afsluttede folketingsvalg, red.) er en regering, et forsvarsudvalg eller nogen forsvarsordfører, man kan gå til og vende tankerne. Og det mest overraskende er, at han selv melder det ud, inden det hele er faldet på plads.« sagde han.

Nu er det politiske Danmark atter blevet sammensat, og det betyder også, at prins Joachim netop kan bruge nytårskuren til sikre sig den opbakning, han stadig formelt mangler.



B.T. kunne i december fortælle, at prinsen har planer om at rykke til Washington D.C. for at fortsætte sit virke inden for det forsvarsindustrille område.

Men skiftet til Washington kræver opbakning både fra hoffet og fra Christiansborg, hvis han skal have sine årpenge med, og derfor er nyrårskuren særligt vigtigt for prinsen i år. Det er nemlig her, alle er samlet.

Det bliver formentlig ikke svært for prins Joachim at sikre sig et flertal af de folkevalgte. I 2020 stemte 79 folketingsmedlemmer for, at prinsen kunne tage sin apanage på 3,8 millioner kroner med Paris. Blot 16 stemte imod. SF og Enhedslisten.

Jeg har ikke fantasi til at forestile mig, at prins Joachim ikke kan få opbakning til en ny udstationering, så længe han er udsendt i Danmarks tjeneste. Det er ganske utænkeligt.

Prins Joachim har ikke haft det nemt i 2022. Det kan ikke være rart at føle, at ens børn bliver udstødt af familien. Med beslutningen om at fratage prinse og prinsessetitlerne fra prins Joachims børn, har Kongehuset endnu engang gjort det klart, at der ikke er plads til prinsen og prinsesse Marie i Danmark.

Derfor er der meget på spil for prins Joachim i aften. Det handler om hans fremtid.