Når prins Harry søndag aften taler ud (igen!) i bedste sendetid på TV i både England og USA, vil rigtig mange mennesker allerede på forhånd have besluttet, hvad de skal mene.

Langt de fleste briter kan ikke udstå synet af prinsen, der engang var rasende populær. Billedet af den 12-årige prins Harry bag prinsesse Dianas kiste, der fik hele verden til at græde for et kvart århundrede siden, er for længst glemt.

I dag skriver prins Harrys deroute og exit fra kongehuset sig ind i historien som en af de værste royale skandaler nogensinde.

Prins Harrys bog 'Reserven' udkommer på tirsdag, men er allerede blevet lækket til journalister. Og de fleste britiske medier har allerede bestemt, hvad de skal mene.

Prins Harry var blot 12 år siden, da prinsesse Diana døde. Hele verden græd ved synet af den lille dreng ved sin mors kiste. Men i dag er alt forandret. Foto: JOHN GAPS III

»En catfight over en læbestift mellem to piger på kostskole.«

Sådan bliver prins Harrys historie om prins Williams voldelige angreb i Frogmore Cottage fremstillet i den konservative avis, Daily Mail. Det er klummeskribenten, Jan Moir, der mener, at prins Harry er et skvat, og at han 'hyler'.

Hun mener også, at det er godt, at prins Harry ikke længere tjener i det britiske forsvar, for hvordan kan sådan en tudeprins dog forsvare Union Jack ude i verden? Jan Moir er bestemt ikke alene med sin holdning. Forsideordene på avisen er 'Oh, spare us!', en reference til prins Harrys skandaløse bog, 'Spare' og på dansk 'Reserven'.

Herhjemme går bølgerne også højt på de sociale medier. På min egen Instagram mener folk, at prins Harry skal tie stille, og at han er et skvat, fordi han ikke engang kunne vinde en slåskamp mod sin egen bror.

Bogen 'Spare' eller 'Reserven' udkommer på tirsdag - også på dansk ved Politikens Forlag. Foto: DANIEL LEAL

Undskyld mig, men er folk gået fra forstanden?

Lad os lige skille skidt fra snot og forholde os til den anklage, prins Harry kommer med i sin nye bog. Prins Harry skriver, at prins William besøgte ham i London i 2019 og var rasende over hertuginde Meghan, som prins William kaldte 'besværlig, uhøflig og ubehagelig'.

Ifølge Harry var Will så meget oppe at køre, at han tilbød sin bror et glas vand, så han kunne falde ned. Men i stedet eskalerede konflikten.

Prins William hoppede på prins Harry, greb ham i kraven, ødelagde hans halskæde og slog ham i jorden. Forvirret kom Harry til sig selv, da han lå på jorden oven på en madskål til hunden, som var gået i stykker under ham. Splinterne fra skålen borede sig ind i prins Harrys ryg.

De britiske aviser er fyldt med historier fra prins Harrys bog. Foto: JUSTIN TALLIS

Det har været ulideligt at høre på prins Harry og hertuginde Meghans brok gennem de sidste par år:

De har grædt ud hos Oprah Winfrey over de strenge medier, lavet en ulidelig lang Netflix-dokumentar og nu en bog, hvor prins Harry fortæller, han har sniffet kokain, har dræbt 25 talebanere og mistet sin mødom til en ældre kvinde bag en pub.

Grænsen er ved at være nået, men det betyder ikke, at vi bare blankt kan afvise prins Harry. Hvis historien om prins William er rigtig, så får briterne en monark, der ikke kan styre sit temperament og kan finde på at slå sin bror i gulvet.

Det er altså vold, og vold kan ikke gradbøjes.

Prins Harry og hertuginde Meghan er blevet rasende upopulære i Storbritannien. Foto: ANDREW KELLY

Men verden er et underligt sted. For i dag er det sådan, at man kun ser tingene fra én side. Der er ikke plads til nuancer, selvom sandheden nok ligger et sted mellem Buckingham Palace og Montecito, Californien.

Prins Harry og hertuginde Meghan er nogle priviligieblinde hyklere, der render rundt med deres løftede pegefingre og holder brandtaler om klodens forfald, samtidig med de tanker deres privatfly op med klimabelastende brændstof. De siger, de gerne vil have fred for medierne, men laver ikke andet end at optræde i dem. De klynker over de mindste problemer.

Men de har også fat i noget.

Krisen i det britiske kongehus har lært os, at Buckingham Palace er en rådden organisation, der planter negative historier for at styre medierne i deres egen retning. Det er usympatisk.

Prins Harry og hertuginde Meghan var med til dronning Elizabeths begravelse. Men det er efterhånden utænkeligt, at de kommer med til kong Charles' kroning til foråret. Foto: TOBY MELVILLE

Det er også langt ude, at prins William ikke kan styre sine følelse og angriber sin egen bror, hvis prins Harrys historie er rigtig. Sådan kan man ikke opføre sig som kommende statsoverhovede for verdens femte mest magtfulde land.

Vi bliver nødt til at se sagen fra begge sider.

Under retsagen mellem Johnny Depp og Amber Heard så vi den samme polarisering. Den udspillede sig nemlig ikke kun i et retslokale i Virginia, men på de sociale medier i hele verden. Enten var man team Johnny, eller også var man team Amber.

Sagen endte som bekendt ikke særlig godt for nogle af dem. Amber Heard blev stemplet som løgner, men Johnny Depp kom også til at fremstå som usselt menneske, der ikke skyede nogen midler i kampen mod sin eks.

Min pointe er, at der altid er to sider i en sag. Derfor ville det klæde prins William at undskylde over for sin bror - og det ville i den grad klæde prins Harry og hertuginde Meghan at finde et andet levebrød end krigen mod kongehuset.

Ingen af delene kommer formentlig til at ske. Det er det, der er så trist.