Der er faldet ro over den liberale partileder Alex Vanopslaghs famøse boligsag, hvor han uberettiget fik stillet en gratis folketingsbolig til rådighed.

Så meget ro, at han selv joker med boligsagen i videoer på sociale medier.

Så nu hvor det hele er lidt på afstand, hvad mener Alex Vanopslagh så egentlig selv?

Det forsøgte B.T. at få svar på til Folkemødet på Bornholm.

Værdien af den gratis folketingslejlighed er blevet anslået til 290.000 kroner. Men ifølge reglerne behøvede han ikke betale pengene tilbage.

Alex Vanopslagh, skal reglerne laves om, så politikere i fremtiden skal betale tilbage, hvis de uberettiget har fået stillet en folketingsbolig til rådighed?

»Altså, betale hvad tilbage?«

At man skal betale kompensation tilbage, hvis man uberettiget har fået stillet en folketingsbolig til rådighed – synes du reglerne skal laves, så man i fremtiden skal det som politiker?

»Nu har jeg jo selv haft den sag der. Jeg synes ikke, jeg skal kloge mig på, hvad der skal være konsekvenserne. Jeg har jo sagt, jeg betaler alt, hvad jeg bliver bedt om at betale tilbage, og det står jeg jo ved.«

»Og så accepterer jeg, at det jo er præsidiet, der træffer den afgørelse. Jeg synes, det bliver lidt mærkeligt, hvis jeg skal til at udtale mig om en sag …«

Boligsagen I marts sagde en række juridiske eksperter til Dagbladet Information, at boligsagen var så alvorlig, at LA-formanden burde blive efterforsket for bedrageri. Det fik Enhedslisten til at bede Folketingets Præsidium tage sagen op. Men Folketingets Præsidium besluttede sig for ikke at gøre mere i sagen end at bede partilederen betale tilskuddet for dobbelt husførelse tilbage. Alex Vanopslagh selv har af flere gange afvist, at han på nogen måde har forsøgt at bryde reglerne bevidst.

Nu handler det jo bare om, om reglerne skal laves om i fremtiden, kan du ikke svare på det?

»Det har jeg ikke de store holdninger til …«

Du har ingen holdning til, om reglerne skal lave som?

»Nej altså, det har jeg ikke. Jeg synes, der er vigtigere ting at tage sig af, end det der.«

Flertal af vælgere slår fast: Alex Vanopslagh bør betale leje for folketingsbolig



Under valget kom det frem, at Alex Vanopslagh i mere end to år uberettiget fik stillet en gratis lejlighed til rådighed af Folketinget og fik et tilskud til dobbelt husførelse, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer.

I virkeligheden opholdt han sig mest i København og havde derfor ikke ret til hverken lejligheden eller pengene.

Vanopslagh erkender samtaler om folketingsbolig tilbage i 2020: 'Vi talte om, det kunne ligne fup og fidus'



Han har betalt tilskuddet tilbage, men har stadig haft en økonomiske vinding økonomisk vinding, fordi han er sluppet for at betale husleje i København i den periode fra april 2020 til september 2022, hvor han uberettiget havde en gratis lejlighed til rådighed.

Man kan vel netop sige, at du måske om noget har en erfaring, der kunne danne basis for at sige, om reglerne skal laves om?

»Måske, men eh …«

Men det vil du ikke?

Alex Vanopslagh ryster på hovedet og går ind i et telt til sit næste folkemødearrangement.