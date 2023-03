Lyt til artiklen

Liberal Alliances partiformand, Alex Vanopslagh, slipper for at betale lejeværdi af den folketingslejlighed, han uberettiget har boet i.

Men det mener 80 procent af danskerne, at han burde gøre.

I en YouGov-undersøgelse foretaget for B.T. med 1.242 adspurgte svarer 80 procent, at de er enten helt enige eller delvist enige i, at Alex Vanopslagh bør betale lejeværdien af lejligheden til Folketingets Administration.

Tirsdag kom det frem, at Folketingets præsidium ikke ønskede at gå videre med sagen, da Alex Vanopslagh havde betalt et årligt tilskud på 30.000 kroner årligt tilbage. Det er beløbet, folketingsmedlemmer får for dobbelt husførelse.

Alex Vanopslagh blev fredet af Folketingets Præsidium. Han er dog stadig politianmeldt af en borger. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Alex Vanopslagh blev fredet af Folketingets Præsidium. Han er dog stadig politianmeldt af en borger. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kort fortalt havde Alex Vanopslagh adresse i den jyske kommune Struer i årene 2020-2022, men Struer Kommune vurderede, at han brød CPR-loven ved at opholde sig for lidt i kommunen.

Samtidig havde han fået stillet en folketingslejlighed til rådighed og modtog årligt 30.000 kroner for dobbelt husførelse i tilskud.

Da Alex Vanopslagh blev bekendt med dette, betalte han tilskuddet tilbage. Men lejeværdien af folketingslejligheden, som han havde fået stillet til rådighed gratis, har han ikke betalt, for Folketingets Præsidium gør altså ikke mere i sagen.

Ifølge Dagbladet Information ligger lejeværdien af Alex Vanopslaghs lejlighed på 10.000 kroner om måneden. Det svarer til 290.000 kroner for hele perioden.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T., har selv en fortid som folketingsmedlem i Liberal Alliance. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T., har selv en fortid som folketingsmedlem i Liberal Alliance. Foto: Bax Lindhardt

YouGov-undersøgelsen viser, at det stort flertal mener, Vanopslagh burde betale for husleje.

Det overrasker ikke B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, der selv har en fortid som folketingsmedlem for Liberal Alliance.

»Det er en ærgerlig og træls sag for Alex Vanopslagh. Den slider også på ham,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Det er selvfølgelig irriterende for ham. Men sagen kommer ikke til at vokse, for sagen af afgjort af Folketingets Præsidium. Men det er en 'øv-sag', og den kommer til at hænge i et stykke tid.«

Selvom Folketingets Præsidium mente, at det var nok, at han havde betalt tilskuddet på de 30.000 kroner årligt tilbage, er han dog blevet politianmeldt af en borger.

Det er derfor op til politiet, om de vil rejse tiltale mod Alex Vanopslagh. I sådan et tilfælde skal Folketinget stemme om, hvorvidt partilederens parlamentariske immunitet skal ophæves.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Alex Vanopslagh.