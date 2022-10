Lyt til artiklen

Tidligere pressechef i Liberal Alliance Anne Kirstine Cramon fortæller om sine oplevelser med politisk leder Alex Vanopslaghs folketingsbolig i B.T.s podcast 'Slottet & Sumpen'.

Cramon, der er vært på podcasten, forklarer, at hun helt tilbage i foråret 2020 talte med Alex Vanopslagh om, at han risikerede en »dårlig mediehistorie« i forbindelse med overtagelsen af hans folketingslejlighed i april 2020.

Det var også Anne Kirstine Cramons klare oplevelse af samtalerne med Alex Vanopslagh, at de byggede på en underforstået præmis om, at Vanopslagh var i færd med bryde reglerne på området.

Alex Vanopslagh erkender overfor B.T., at han havde samtaler med Anne Kirstine Cramon om overtagelsen af hans folketingslejlighed i det centrale København. Han siger også, at de dengang talte om, at det kunne 'ligne fup og fidus'.

Han afviser dog, at have haft kendskab til, at han rent faktisk brød de gældende love og regler på området. Det vender vi tilbage til.

»Jeg gjorde Alex opmærksom på, at sagen om hans lejlighed kunne udvikle sig til en dårlig mediehistorie. Han havde flyttet folkeregisteradresse hjem til sine forældre og talte om at finde en billig lejlighed i Silkeborg. Der rådede jeg ham også til at få fingeren ud og få gjort det,« siger Anne Kirstine Cramon.

Sagde du til ham, at det var ulovligt?

Anne Kirstine Cramon, podcastvært på Slottet & Sumpen og tidligere pressechef i Liberal Alliance, fortæller nu, at hun talte med Alex Vanopslagh om hans folketingslejlighed tilbage i 2020. Her forklarede hun, at sagen kunne udvikle sig til en dårlig mediehistorie. Foto: Mathias Svold

»Jeg vil hellere sige, at jeg talte med ham om, at det var en dårlig mediehistorie. Jeg husker ikke hvordan ordene faldt.«

Men præmissen for din rådgivning var, at det var ulovligt?

»Ja, det var det. Jeg kan jo godt regne ud, at når du flytter fra Vanløse til en folketingslejlighed i det indre København og også flytter din folkeregisteradresse hjem til dine forældre i Jylland, så er det nok i strid med de gældende regler,« siger Anne Kirstine Cramon.

Alex Vanopslagh er kommet i modvind i forbindelse med, at han tilbage i april 2020 overtog en lejlighed i det centrale København. Lejligheden blev stillet til rådighed af Folketinget.

Problemet er, at Alex Vanopslagh ikke har levet op til kriterierne for at få stillet en folketingsbolig til rådighed.

I forbindelsen med overtagelsen af lejligheden havde Alex Vanopslagh fået folkeregisteradresse hjemme hos sine forældre i Struer. Det skete selvom han reelt boede i Vanløse og havde boet i København i adskillige år, og man kan kun få tildelt en lejlighed som folketingsmedlem, hvis man bor vest for Storebælt.

Grunden til, at Vanopslagh gerne ville have en adresse i Jylland var ifølge den politiske leder, at det gav ham mulighed for at være sammen med sin søn, som han har fra et tidligere forhold.

Efter en periode med folkeregisteradresse hos sine forældre flyttede Vanopslagh sin folkeregisteradresse til en lejlighed i Struer, men har erkendt, at han ikke overholdt reglerne på området.

Man må nemlig kun bo 180 dage om året i sin tildelte folketingsbolig. Resten af tiden skal man opholde sig på sin bopæl.

Anne Kirstine Cramon, kommunikationsrådgiver, debattør, radiovært og Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Her har Alex Vanopslagh udtalt, at han opholdt sig for lidt hos både sine forældre og senere i sin lejlighed i Struer, men det skyldtes, at han ikke var bekendt med reglerne. Det har han fortalt flere medier.

Information har bragt en historie om, at partiformanden flyttede direkte fra sin lejlighed i Vanløse til den nye folketingsbolig i det centrale København. Det er Anne Kirstine Cramon bekendt med.

Det var nemlig hende, der kørte flyttebilen med nogle stole, bøger og udstyr, der skulle transporteres til den ellers møblerede lejlighed.

På turen taler de – ifølge Cramon – igen om, at det kan udvikle sig til en dårlig mediesag. Derfor forekommer det Anne Kirstine Cramon besynderligt, at Alex Vanopslagh i dag siger, at han slet ikke var klar over, at han ikke overholdt reglerne.

»Ja, det synes jeg virker mærkeligt,« siger hun.

Har du talt med andre medarbejdere i Liberal Alliance om, at det var ulovligt?

»Jeg husker det som noget folk gik og tænkte over og spurgte sig selv 'hvad har han gang i?'«

Det var almindelig snak på kontoret?

»Ja, det var gangsnak. Eller kaffemaskinesnak.«

Du har jo en historik med Liberal Alliance. Du blev afskediget fra din stilling i 2020 og du havde også et forhold til Alex Vanopslagh tilbage i 2017. Altså inden han kom i Folketinget. Hvordan kan vi vide, at det ikke er en hævnakt fra din side?

»Det kan jeg godt forstå, at folk tænker, men jeg har en politisk podcast på B.T. og skal kunne tale om den her sag. Derfor skal jeg også fortælle hvad min egen rolle er.«

Hvorfor fortæller du den historie her nu?

»Det er heller ikke mig. Det er Information, der har bragt den frem. Historierne har fyldt i medierne, og jeg skal kunne fortælle, hvad min baggrund i sagen er,« siger Anne Kirstine Cramon.

Alex Vanopslagh erkender, at han har talt med Anne Kirstine Cramon om boligsagen tilbage i 2020. Han forklarer også, at baggrunden for samtalerne netop var, at sagen kunne udvikle sig til en skidt sag i medierne.

Alex Vanopslagh, Liberal Alliance Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg mindes at Anne Kirstine Cramon har sagt, at det kunne se mærkeligt ud, hvis jeg boede for lang tid hos mine forældre,« siger Alex Vanopslagh og fortsætter:

»Samtalerne handlede om, hvordan det kan se ud, at jeg boede hos mine forældre, og kunne det se ud som noget fup og fidus.«

Alex Vanopslagh understreger samtidig, at ingen har talt med ham om, at han brød nogle konkrete love og regler i forbindelse med sin tildelte folketingsbolig.

»Jeg kan med garanti slå fast, at hverken Anne Kirstine Cramon eller nogen andre medarbejdere har sagt til mig, ‘hov, er du opmærksom på cpr-loven eller at der står noget i den interne folketingshåndbog om reglerne for hvor meget du må opholde dig i din folketingslejlighed',« siger han.

Så I talte om, at det lignede 'fup og fidus', men du tænkte ikke over, at det var sådan rigtigt fup og fidus, hvor du sådan rigtigt brød reglerne?

»Nej, jeg har antaget, at jeg fulgte reglerne, fordi jeg boede der jo, jeg opholdte mig der jo. Jeg har så fundet ud af senere hen, at det nyttede ikke noget, at jeg bare var der lidt i weekenderne, fordi jeg skulle være der oftere.«

Får sådan en samtale dig ikke til at samle reglerne op og læse på, hvad det er for nogle kriterier, som du skal leve op til?

»Nej, det har det ikke gjort, for ellers havde jeg jo læst det.«

Hvorfor ikke?

»Jeg synes jeg har forklaret, at jeg var af den overbevisning, at jeg rent faktisk overholdt reglerne. Jeg er så blevet gjort opmærksom på, at det gjorde jeg ikke. Siden har jeg rettet ind og beklaget,« siger Alex Vanopslagh.

