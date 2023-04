Stod det til Moderaternes ungdomsparti, var skandaleombruste Jon Stephensen på nuværende tidspunkt røget ud af partiet.

Og den linje er der fuld opbakning til fra Socialdemokratiets ungdomsparti, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU.

Det siger DSU-formand Katrine Evelyn Jensen nu til B.T.

Søndag morgen kunne TV 2 fortælle, hvordan Moderaternes kulturordfører, Jon Stephensen, på Instagram blandt andet har skrevet til en 19-årig kvinde fra Moderaterne, at hun har 'den lækreste krop'.

Den opførsel var ikke blevet tolereret i det socialdemokratiske ungdomsparti, som derfor bakker Moderaternes ungdomsparti, Unge Moderater, helt op i deres krav til partiledelsen om, at Jon Stephensen bør forlade partiet.

»Jeg er helt enig med dem (Unge Moderater, red.) i det, de har meldt ud,« siger Katrine Evelyn Jensen og fortsætter:

»Problemet i den her sag er den magtrelation, der er skæv, mellem et profileret medlem af Folketinget og så et helt nyt og ungt medlem af et ungdomsparti. Derudover kan man jo så have sine personlige holdninger om, at det er klamt, at en 63-årig mand sender den slags beskeder til en 19-årig pige. Men sagen handler om magtrelationen,« siger Katrine Evelyn Jensen.

Samtidig er den unge kvinde ifølge Katrine Evelyn Jensen på grund af et ulige magtforhold mellem de to i en position, der gør det svært for hende at sige fra over for Jon Stephehsen.

»Jeg kan ikke se, der ligger andet end magtudøvelse og udnyttelse af en ung kvinde i at sende sådan en besked,« siger hun.

Hvad ville konsekvensen være, hvis det samme forhold havde udspillet sig hos jer i DSU?

»Jeg støtter Unge Moderater i, at så skal man, altså Jon Stephensen, ikke være en del af partiet,« siger Katrine Evelyn Jensen og fortsætter:

»Det handler også om de andre sager, Jon Stephensen har haft. Det er sværere at svare på, hvis det blot var et enkeltstående tilfælde. Der skal også være proportionalitet i det. Men det er klart, at det er en helt uacceptabel opførsel, som man mindst skal have en advarsel for. Hvis Jon Stephehensen var én af mine partifæller, så ville jeg helt klart være tilbøjelig til at være enig med dem.«

Altså enig med Unge Moderater i, at Jon Stephensen bør forlade Moderaterne?

»Ja.«

Hos Venstres Ungdom vil formand Marie Ladegaard ikke kommentere Jon Stephensens nyeste problemsag.

»Det er tydeligt for alle, at det ikke er sådan, man bør opføre sig. Alligevel vil jeg nok lade Moderaterne selv håndtere den sag her,« siger Maria Ladegaard.

Hvis hvis det var et af Venstres folketingsmedlemmer, som havde skrevet sådan her til et 19-årigt medlem af Venstres Ungdom, hvordan havde du så reageret?

»Det er et hypotetisk spørgsmål, som du ikke får mig til at svare på.«