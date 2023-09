Patienterne ligger i mørket. De har smerter, lyde gør ondt og lyset forstyrrer. For de fleste kan den mindste aktivitet lægge dem under dynen, nogle gange i et par timer, andre dage døgn.

Landets ME/CFS-patienter har det ikke godt. De føler sig svigtet og efterladt uden håb eller hjælp fra det danske sundhedsvæsen, fortæller de.

Det skyldes primært, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger betegner patienterne som nogen, der lider af en funktionel lidelse, der bør behandles med terapi og træning.

Det er selvom, at internationale retningslinjer og WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.) anerkender sygdommen som en alvorlig, neurologisk sygdom – og, at professorer, læger, politikere, og ikke mindst patienterne selv peger på, at den danske model forværrer patienterne fremfor at forbedre dem.

Faktaboks: ME/CFS (Myalgisk Encephalomyelitis) ME/CFS er ifølge internationale retningslinjer og WHO »en alvorlig, neurologisk sygdom«. ​Det anslås, at cirka 15.-20.000 lider af ME/CFS i Danmark. Sygdommen udløses i cirka 80 procent af tilfældene efter en alvorlig infektion eller virus. Symptomerne på ME/CFS kan være invaliderende udmattelse, besvimelser, svimmelhed, overfølsomhed over for lyd og lys, hormonforstyrrelser og smerter. I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen gradueret træning og kognitiv adfærdsterapi som en del af behandlingen for patienter med ME/CFS på centre for funktionelle lidelser ud fra en samling af videnskabelige artikler og studier, oplyser de. Internationale sundhedsorganer som NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) fraråder i en rapport fra 2021 den danske model.

B.T. har siden september sidste år dækket ME/CFS-sagen og været i kontakt med mere end 200 patienter og pårørende, der fortæller en enslydende historie om svigt og forværring i det danske sundhedsvæsen.

Mens Sundhedsstyrelsen har afvist, at de danske anbefalinger er til skade for patienterne, har både forhenværende sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og den nuværende sundhedsminister, Sophie Løhde (V) været tavse.

'Systematisk svigt'

I et halvt år har B.T. gentagende gange forsøgt at få et interview med sundhedsministeren om sagen, men hun har hverken stillet op til interview eller svaret skriftligt på B.T.s spørgsmål.

Derimod har sundhedsministeriet henvist til et svar, der fortsat beskriver ME/CFS-patienterne som en gruppe, der tilhører funktionelle lidelser.

B.T. ikke modtaget svar på henvendelserne angående dækningen og den danske håndtering af landets ME/CFS-patienter siden slutningen af marts trods af flere rykkere og henvendelser til Sundhedsministeriet.

Nogle af dem, der higer efter et politisk svar og hjælp til patienterne, er Esben og Vibeke Gustavussen. Deres datter er nemlig én af de cirka 15.000 mennesker i Danmark, der lider af ME/CFS.

»Den danske behandling af ME-patienter gør patienterne mere syge, og der er tale om et alvorligt og systematisk svigt af en hel patientgruppe. Det rammer ikke blot de syge, men hele familier, hvor forældre må opgive deres arbejde og sociale liv for at passe deres syge,« siger forældreparret.

Deres datter, Marie Louise Gustavussen, ligger stort set hele døgnet i mørke. Før hun blev ramt af sygdommen i 2016, studerede hun dramaturgi og psykologi, dansede og havde drømme og spillede musik og teater.

Siden hun fik diagnosen for snart syv år siden, har hun ikke forladt sin seng en eneste gang. Hun er samtidig en af de ME/CFS-patienter, der er blevet forværret af at blive behandlet i det danske sundhedsvæsen, understreger familien.

I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen gradueret træning og kognitiv adfærdsterapi som behandling til landets ME/CFS-patienter ud fra en samling af videnskabelige artikler og studier.

Det er på trods af, at man i lande som Tyskland, Sverige, Belgien og Australien tilbyder ME/CFS-patienter en anden behandling, og så ser man ikke mindst på sygdommen som en neurologisk, fysisk sygdom.

Det samme gør sundhedsorganisationerne, og så rejser undersøgelser fra både ind- og udland ikke mindst en hård kritik af den danske håndtering af patientgruppen.



Intet svar fra sundhedsministeren

B.T. ville blandt andet gerne have spurgt sundhedsministeren om, hvordan man i Danmark kategorisk fastholder, at ME/CFS er en funktionel lidelse, når internationale sundhedsorganisationer, som WHO og de engelske internationale retningslinjer, for længst har anerkendt sygdommen som en alvorlig, neurologisk sygdom.

Det har B.T. således ikke fået svar på.

I 2019 besluttede et enigt folketing desuden forslaget V82, der skulle forbedre vilkårene for patienter, samt adskille ME/CFS fra samlebetegnelsen funktionelle lidelser.

I den forbindelse ville B.T. også gerne have svar fra Sophie Løhde på, om V82 er blevet opfyldt, og såfremt hun mener, at dette er tilfældet, svare på hvordan organiseringen og behandlingen af landets ME/CFS-patienter i så fald er blevet ændret.

Du kan læse de resterende spørgsmål, sundhedsministeren nægter at svare på i boksen herunder.

Spørgsmål, B.T. ønsker svar på: 1. Er V82 opfyldt? 2. Hvordan kan forhenværende vicedirektør i SST Helene Probst påstå, at V82 er efterlevet, når behandlingen fortsat er den samme? Uddrag fra folketingets vedtagede forslag, V82: Den eksisterende behandling til ME-patienter langtfra er tilstrækkelig, og at der tages initiativ til oprettelse af specialiseret behandling af ME. Det bør ske i et tværfagligt setup med alle relevante specialer og bør organisatorisk forankres i somatikken. 3. Hvis det alligevel fastholdes, at man følger V82: Hvordan er behandlingen af ME/CFS blevet ændret? Hvordan er organiseringen ændret? 4. Hvor mange patienter skal der til, før man ændrer på synet og behandlingen på ME/CFS? 5. Hvordan kan man kategorisk fastholde, at ME/CFS er en funktionel lidelse, når internationale sundhedsorganisationer, som WHO og de engelske internationale retningslinjer for længst har anerkendte sygdommen som en alvorlig, neurologisk sygdom? 5. En kommentar fra Sundhedsministeren om patienternes behandling i det danske sundhedsvæsen og oplevelsen af massivt svigt ud fra artikelserien 'patienterne i mørket'.

Sophie Løhde kaldt i samråd

Selvom sundhedsministeren ikke vil stille op til interview eller svare på spørgsmål hos B.T., skal hun snart svare på andre spørgsmål angående sagen.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund (Ø), har for nylig kaldt Sophie Løhde i samråd.

»Det er hjerteskærende historier, der bliver beskrevet. Det er en fuldstændig uacceptabel situation at stå i. Det, der gør allermest ondt, når man møder patienter og pårørende, er, at der er patienter i andre lande, der bliver lindret. Det er dybt frustrerende, at man måske kunne gøre noget, som man ikke gør lige nu,« udtalte sundhedsordføreren i den forbindelse og tilføjede:

»Jeg håber, vi kan få en forklaring på, hvorfor Sundhedsstyrelsen gør, som de gør – og presse på for, at man lytter til udlandet, så det kan komme patienterne til gavn. Det er nødvendigt at få en forklaring på, hvorfor de har indtaget den position, de har.«

