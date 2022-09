Lyt til artiklen

En sygdom kan forgifte både krop og sind.

For Eline Klitgaard, der har haft sygdommen ME i 17 år, har den frataget hende alt det, hun engang forbandt med at leve et liv.

»Jeg har været bundet til min seng lige siden. Jeg har ikke kunnet tage et bad, vaske mit hår, smøre en mad, spise med mine børn eller bare få et kram,« siger Eline Klitgaard.

År efter år har Eline Klitgaard ligget alene i mørket, ligesom en lang række andre ME-patienter, som B.T. har været i kontakt med. Hun er endnu en stemme af ME-patienter, der føler sig svigtet i det danske sundhedsvæsen.

Faktaboks: ME (Myalgisk Encephalomyelitis) ME er en kompleks neurologisk og immunologisk sygdom.

Forskning peger på ME som en autoimmun sygdom, der rammer centralnervesystemet.

Sygdommen udløses i cirka 80 procent af tilfældene efter alvorlig infektion eller virus.

ME er kronisk, men kan gå i »dvale« i perioder.

Internationale sundhedsorganer som NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) fraråder i en rapport fra 2021 helt den danske model.

​Det anslås, at cirka 15.-20.000 lider af ME i Danmark. Kilde: me-foreningen.dk

Hendes sygdom har langsomt medført en trist bivirkning:

»Mit udadvendte og sociale væsen er spærret inde i ensomhed. Jeg ligger alene i mørket og stilheden,« siger hun.

Eline Klitgaard fortæller, at både venner og familie er væk, mens hendes mand og to teenagesønner nærmest er de eneste tilbage.

»Uden min mand som min hjemmehjælper, kok, chauffør og bedste ven, så var jeg her nok ikke. Jeg kan ikke klare mig selv,« siger hun.

Eline Klitgaard fik diagnosen ME af en læge for 17 år siden, og derefter er hendes tilstand kun gået ned ad bakke – uden mulighed for selv at styre farten.

»Lægen sagde, at der intet var at gøre, og at jeg måtte acceptere et liv på sofaen, i min seng og i en kørestol,« siger Eline Klitgaard.

Hun mener ikke, at sundhedspersonalet i Danmark er klædt nok på til at passe på svært ME-syge patienter.

I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen gradueret træning og kognitiv adfærdsterapi som en del af behandlingen for patienter med kronisk træthedssyndrom/ME på centre for funktionelle lidelser ud fra en samling af videnskabelige artikler og studier, oplyser de.

Men ifølge Eline Klitgaard, 21-årige Nanna Viffeldt Smistrup, 32-årige Marie-Louise Ilsøe Gustavussen, 46-årige Pia Krabbe Larsson og en lang række andre patienter, B.T. har været i kontakt med, patientforeningen, et enstemmigt folketing, sundhedsprofessor Peter la Cour og international forskning, forværrer den danske model kun ME-patienternes tilstand.

Det har endnu ikke fået Sundhedsstyrelsen til at ændre sine anbefalinger.

»Hvordan kan vi have et sundhedssystem, der ignorerer både internationale retningslinjer, patienter og Folketingets vedtagelse? Det er en skandale,« siger Eline Klitgaard og fortsætter.

»ME stjæler livet fra din mor, venner, kæreste, søster og dit barn. Den kan ramme alle, og alligevel er der ingen, der hjælper.«

Eline Klitgaard nægter dog at give op.

Hun vil finde en vej tilbage til noget, der ligner det liv, hun engang elskede, mens hun håber på, at Sundhedsstyrelsen og det danske sundhedsvæsen hører hendes og hundredvis af andre ME-patienters og pårørendes bøn.

»Jeg ønsker ikke for andre, at de skal opgives, efterlades og svigtes i 17 år til et liv i ensomhed – uden nogen hjælp overhovedet. Det fortjener ingen mennesker. Der må og skal gøres noget ved det nu.«