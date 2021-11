Færre aarhusianere fik ved kommunalvalget tirsdag sat deres kryds og afleveret deres stemme end ved valget i 2017.

I alt stemte 196.208 borgere i kommunen og dermed kunne stemmeprocenten snige sig op på 68,18 procent.

Det er dermed 2,29 procentpoint lavere end ved kommunalvalget i 2017.

Aarhus Kommune ligger dog højere end landsgennemsnittet ved dette valg. På tværs af landets 98 kommuner er stemmeprocenten for dette kommunalvalg 67,2 procent.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har blandt andet ærgret sig over den lave valgdeltagelse, som flere har givet corona skylden for.

»Det eneste, jeg er rigtig ked af, er, at valgdeltagelsen ser ud til at blive mindre. Som demokrat gør det ondt på mig, hvis nogen har afholdt sig fra at stemme på grund af corona,« siger hun til Ritzau.

Lige nu er konstitueringen i gang på rådhuset, og der er endnu ikke landet en aftale.

Klokken 05.57 lyder det fra Anders Winnerskjold fra Socialdemokratiet til de fremmødte journalister på Aarhus Rådhus, at man forventer nyt om forhandlingerne om omkring 20 minutter.