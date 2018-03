BT erfarer, at Sophie Løhde har tilbudt en lønstigning på mere end 6,7 procent, som de statsansatte blev tilbudt under forhandlingerne i Finansministeriet tilbage i februar.

»Jeg kommer for at lande en aftale, og jeg har penge med. Det er en udstrakt hånd, som jeg vil række ret langt frem,« sagde Sophie Løhde til TV2 News, da hun ankom til forhandlingerne i morges.

I et oplæg fra December 2017 skriver CFU, der forhandler på de ansattes vegne, at det er et krav, at der kommer lønstigninger, som »matcher den private lønudvikling.«

Ifølge den økonomiske redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der udkom i december 2017, så skal Sophie Løhde tilbyde 8,6 procent. Men de statsansatte har givet sig en smule på dette krav. Tidligere har de været ude med krav om en stigning på 8,2 procent.

Den præcise procentsats, Sophie Løhde skulle have tilbudt, er endnu ukendt, men parterne sidder stadig ved forhandlingsbordet.