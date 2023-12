Torsdag bliver det afgjort, hvorvidt FE-sagen skal undersøges i en gransknings- eller undersøgelseskommission.

Den sikkerhed, der tidligere har været blandt oppositionen, virker til at være væk, da SF bevæger sig væk fra det forslag, de selv var med til at fremføre.

Det skete, da Karina Lorentzen Dehnhardt bekræftede rygter om forhandlinger fra talerstolen tirsdag eftermiddag:

»Lige nu forhandler vi med regeringen. Hvis vi kan komme langt der, så må vi jo se,« sagde Karina Lorentzen Dehnhardt.

Og de forhandlinger lugter af kompromis, ifølge B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, der forklarer, at det er en sag, som regeringen rigtig gerne vil have lukket.

»De signaler, som SF sender nu, tolker jeg som om, at de er klar til at gå med regeringen, og det ville virkelig splitte oppositionen ad,« forklarer Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Der er bare den risiko, at SF sælger sig selv for billigt, og så bliver det ikke en vindersag for deres parti.«

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har et lille flertal, derfor ville det være en stor sejr for regeringen, hvis de kan få et oppositionsparti med på deres vogn.

»Der er bestemt en frygt i regeringen. Regeringen har et meget snævert flertal, som godt kunne falde, hvis der opstår sygdom på torsdag, når der skal stemmes,« forklarer Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Lykkedes det regeringen i denne højspændte sag at få et oppositionsparti med, så er det en sejr for regeringen og et nederlag for oppositionen.«

FE-sagen omhandler tiltalen af tidligere øverste chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, og tidligere forsvarsminister Claus Hjort.

Begge var tiltalt for at have afsløret statshemmeligheder og brudt deres tavshedspligt – siden er tiltalerne dog frafaldet.

Og nu skal det politiske ansvar i sagen undersøges.

Denne sag har forvoldt problemer for både Socialdemokratiet og Venstre, mener Joachim B. Olsen.

Særligt for Socialdemokratiet har det været en 'alvorlig' sag, fordi det var på deres vagt, og deres håndtering der, ifølge B.T.s politiske kommentator, fik FE-sagen til at udvikle sig.

Men også Venstre er rendt ind i problemer på baggrund af FE-sagen. De bliver nemlig beskyldt for løftebrud, fordi der ikke bliver lagt op til en mere vidtgående undersøgelse af sagen, forklarer Joachim B. Olsen.

Torsdag skal Folketinget stemme om, hvorvidt FE-sagen skal undersøges i en granskningskommission eller en undersøgelseskommission.

Den tidligere samlede opposition stillede et forslag om, at der nedsættes en granskningskommission, hvor undersøgelsen forankres i Folketinget. Hvorimod regeringspartierne håber på undersøgelseskommissionen, der ender i regeringen og Justitsministeriet.