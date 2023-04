Alternativets klimaordfører, Theresa Scavenius, forklarer nu, at hun meget gerne vil blive klogere på, hvorfor en række personer tidligere har anklaget hende for at mangle empati.

»Ja, selvfølgelig, det er jeg vildt interesseret i at blive klogere på,« siger Theresa Scavenius i et interview med B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, i podcasten Slottet & Sumpen.

I interviewet taler de om, at Theresa Scavenius i sidste uge selv anklagede kollegaer på Christiansborg for at mobbe hende. En anklage, som de politikere, B.T. talte med, ikke kunne genkende. Hverken i Theresa Scavenius' konkrete tilfælde eller generelt.

I forbindelse med den nye debat om mobning på Christiansborg, så er et gammelt åbent brev med kritik af Scavenius' personlighed kommet op til overfladen igen.

Brevet blev skrevet i 2020 i forbindelse med, at Scavenius stillede op til posten som Alternativets politiske leder. Og i brevet fortalte 12 af Scaveniues' daværende partifæller, at hun i deres øjne »savner empati og ydmyghed«.

Theresa Scavenius Foto: Ida Marie Odgaard

»Du fik trådt mange af de aktive medlemmer over tæerne i valgkampen, og vi har ikke oplevet nogen vilje til at rede trådene ud bagefter,« skrev de 12 daværende medlemmer af Alternativet i deres åbne brev.

I dag opfordrer Scavenius folk til at dele deres oplevelser med mobning i politik. På trods af det har hun stadig ikke selv fået spurgt forfatterne af det åbne brevet ind til deres oplevelser med hende.

Det havde ellers været »klart relevant«, erkender hun i interviewet i Slottet og Sumpen.

»Det skulle jeg selvfølgelig have gjort.«

Vil du tage fat på dem og få talt om det?

»Det kunne man sagtens gøre. Det er helt sikkert en rigtig god idé.«

Hele interviewet kan høres i B.T.'s politiske podcast Slottet og Sumpen: