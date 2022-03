I februar satte politikerne i Aalborg Kommunes økonomiudvalg et punktum i sagen om de omdiskuterede 100.000 kroner, som kommunen har betalt 2E Group med Jesper Skovsgaard i spidsen, men som man aldrig fandt ud af, hvad var gået til.

Men punktummet blev i bedste fald til et semikolon, da B.T. lørdag 5. marts kunne fortælle, at det notat, som byrådet har lagt til grund for at afslutte sagen, er lavet af advokatselskabet HjulmandKaptain, der også havde ejendomskoncernen 2E som klient.

Det vakte kritik blandt andet fra Jesper Olsen, der er formand i organisationen Transparency International Danmark.

»Hvis det er, fordi man ville have en uafhængig vurdering, så er det ikke det, man har fået. Man har fået et indlæg fra en advokat for den samme person, som er part i sagen (Jesper Skovsgaard, red.),« fortsætter han.

Dengang forsøgte B.T. uden held at få svar fra HjulmandKaptain om, hvorfor de havde vurderet, at de ikke havde en interessekonflikt i sagen.

Nu kan Frihedsbrevet fortælle, at Birte Rasmussen, der er ejerpartner i advokatfirmaet, og som har skrevet under på det juridiske notat, havde orienteret kommunaldirektør Christian Roslev om klientforholdet med ejendomskoncernen 2E.

Det nåede dog aldrig frem til økonomiudvalget, og det kritiserer byrådspolitikerne i kommunen nu.

Blandt andet rådmanden for by- og landskabsforvaltningen i kommunen, Jan Nymark Thaysen (V), der mener, at det skaber fornyet usikkerhed om sagen.

»Jeg har ikke hørt om nogen i Økonomiudvalget, der er blevet gjort opmærksom på det. Det har været på embedsmandsniveau, at de var vidende om det,« siger rådmand Jan Nymark Thaysen, der forventer at sagen bliver vendt på økonomiudvalgets møde mandag 14. marts.

Også rådmand Kristoffer Hjort Storm (O) kritiserer, at økonomiudvalget ikke fik noget af vide:

Få flere nyheder fra Aalborg

»Det er dumt og fjollet, og det er utroligt, man ikke sikrer sig mod det,« siger han til Frihedsbrevet.

I forvejen har flere kritiseret kommunaldirektør Christian Roslev, der godkendte de 100.000 kroner til Jesper Skovsgaard, som en del af TV 2-programmet 'Nybyggerne'.

Eksperter kritiserer kommunaldirektøren for ikke at have taget notat eller journaliseret mødet mellem Roslev, borgmesteren og Jesper Skovsgaard.

»Det er desværre gennemgående i danske skandalesager, at det ikke er, fordi de ikke kender reglerne, men fordi de ikke overholder dem,« sagde lektor ved DMJX Roger Buch om det til B.T.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kommunaldirektør Christian Roslev.