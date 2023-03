Lyt til artiklen

Skatteminister Morten Bødskov (S) siger nu, at regeringen vil holde et »særligt fokus« på, at forbrugerpriserne nu falder igen. Det sker i et folketingssvar til Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted.

»Regeringen følger prisudviklingen tæt, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil derfor fortsætte deres skærpede prisovervågning, som blev igangsat i september 2022,« skriver Morten Bødskov og fortsætter:

»Et særligt fokus vil være på, at forbrugerpriserne aftager igen, i takt med at vi nu begynder at se prisfald på de input, virksomheder anvender i deres produktion, for eksempel energi og råvarer.«

Det har undret eksperter, at priserne i supermarkeder og detailkæder ikke falder, men tværtimod stadig stiger, selvom priserne på råvarer, energi og transport har været faldende gennem længere tid.

Pelle Dragsted, Enhedslisten, mener, at det bør undersøges, hvorfor fødevarepriserne ikke er faldet. Eksperter undrer sig over det manglende prisfald. Foto: Mads Claus Rasmussen

Også det paradoks adresserer Morten Bødskov i sit svar.

»Det er vigtigt, at når omkostninger til energi og råvarer falder, at vi også ser, at konkurrencen virker, så det også kommer til at gavne forbrugerne,« skriver han.

I sidste uge fik eksperternes undren over de stigende priser også flere politikere i rød blok til at reagere og søge svar på, hvad der foregår.

»Rigtigt mange danskere vender hver en krone. Hvis det forholder sig sådan, at der er nogle grådige detailhandelskæder og fødevareproducenter, der forsøger at skumme fløden, så er det dybt forkasteligt,« sagde Pelle Dragsted, som altså samtidig spurgte ministeren til regeringens hensigter på området.