Tidligere fødevareminister Rasmus Prehn (S) kalder det dybt ulykkeligt, at embedsmænd ifølge en tidligere ansat har haft såkaldte græderum.

Samtidig erkender han, at arbejdspresset for ministeriets ansatte var for højt.

Det er dog først nu, han hører om, at der skulle have været særlige græderum i Fødevareministeriet, som de ansatte kunne søge ind i, hvis de havde brug for at komme væk eller måske endog græde ud over arbejdspresset.

»Det har jeg virkelig aldrig hørt om,« siger Rasmus Prehn, som var fødevareminister i godt to år under den tidligere socialdemokratiske regering.

Mandag bragte mediet Zetland en historie, hvor en lang række embedsmænd beskrev hårde arbejdsvilkår i ministeriernes departementer. For eksempel beskrev en medarbejder, at der i Fødevareministeriet var særlige møderum, som medarbejdere betegnede som »græderum«.

Rummene var spartansk indrettede med et bord, stole og en lille briks. Her kunne man som medarbejder trække sig tilbage, hvis det var nødvendigt.

Zetland beskriver dog, at det er uvist om medarbejderne decideret gik derind for at græde ud, men rummene var navngivet på baggrund af det arbejdspres og den manglende arbejdsglæde, der var blandt de ansatte.

Rasmus Prehn trådte til som fødevareminister, efter at Mogens Jensen (S) måtte forlade posten oven på minkskandalen. Og han erkender, at arbejdspresset var for højt.

»Jeg kan genkende, at der desværre var et meget, meget hårdt arbejdspres i det ministerium. Det var også derfor, at jeg besluttede mig for som ny fødevareminister, at vi skulle have taget bunden ud af det, fordi der var et for hårdt arbejdspres,« siger Rasmus Prehn og fortsætter:

»Men de her rum, det lyder helt vanvittigt. Jeg har aldrig hørt om det før. Jeg er rystet over det.«

Har du selv oplevet, at medarbejdere ofte blev kaldt ind på arbejde, selvom de havde fri?

»Nej, det har jeg faktisk ikke oplevet. Så er det i hvert fald noget, hvor der er nogen, der selv har sagt 'ring til mig, hvis der er noget, for så kan jeg lige fikse sådan og sådan'. Det med, at der er nogen, som helt uforvarende er blevet kaldt ind, det har jeg aldrig været med til,« siger Prehn og fortsætter:

»Men det var en vigtig opgave, mens jeg var der, at vi fik nedsat stressniveauet. Vi forsøgte at skabe mere afgrænsede arbejdsområder, så de ansatte kunne finde mere ro i hverdagen, fordi der var et for hårdt pres. Der var en usund stemning, fordi man havde kørt så hårdt over en længere periode,« siger han.

Lykkedes det at sænke arbejdspresset?

»Jeg synes, vi oplevede, at der var en større medarbejdertilfredshed. Jeg mener også, at der var en undersøgelse på et tidspunkt, der viste, at det var gået i en bedre retning, men det har jo formentlig slet ikke været godt nok,« siger Rasmus Prehn.

Rasmus Prehn finder det »grotesk«, hvis medarbejderne vitterligt har benyttet sig af deciderede græderum.

»Det er jo dybt ulykkeligt. Det skal ikke finde sted,« siger han.

Lidt over en fjerdel af de ansatte i ministeriernes departementer forlod deres job sidste år, viser tal fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Det er det højeste niveau i ti år.

Hør B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen her, eller hvor du plejer at lytte podcast: