Hverken politikere fra Venstre og Moderaterne ønskede fredag at svare på, om Forsvarets Efterretningstjeneste skal have lovhjemmel til at genskabe Mette Frederiksens mink-sms'er.

»Jeg tror, jeg går ind og tager min debat nu,« startede sundhedsminister Sophie Løhde, som ellers har været en af Venstres ihærdigeste forkæmpere for, at offentligheden fik indsigt i Mette Frederiksens sagnomspundne beskeder.

B.T. afslørede tirsdag, at Forsvarsministeriet har tilbageholdt væsentlige oplysninger om statsministerens slettede beskeder. Beskederne blev udvekslet i forbindelse med beslutningen om at aflive alle mink under coronakrisen og kan muligvis indeholde centrale oplysninger i sagen.

I en pressemeddelelse oplyste ministeriet, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ikke kunne finde på andre metoder til at genskabe statsministerens slettede beskeder end de metoder, som politiet allerede havde forsøgt sig med.

Men sandheden var, at FE ikke var blevet bedt om at lede efter beskederne i det statslige wi-fi system.

Og endnu mere centralt: FE havde ikke lovhjemmel til at gøre forsøget, skrev spiontjenesten i tre forskellige notater sendt til ministeriet.

De centrale oplysninger blev desuden fortiet i et skriftligt svar til Folketingets Retsudvalg, selvom oplysningerne stod i et FE-notat, der var skrevet for at besvare det pågældende spørgsmål fra Retsudvalget.

Spørg Troels Lund

Efter Venstre er blevet en del af regeringen, så er kritikken blevet mindre krads fra Løhde og resten af Venstre.

Løhde henviste overfor B.T. til, at Venstres fungerende formand Troels Lund Poulsen er på vej med en redegørelse om, hvorfor Folketingets retsudvalg ikke fik alle de relevante oplysninger.

Men ingen svarede direkte på om FE rent faktisk skal gives hjemmel til at forsøge at genskabe beskederne.

»Troels Lund kommer med en redegørelse i sagen. Han svarer gerne på spørgsmålene,« sagde Løhde inden hun gik ind til debat.

Otte partier i Folketinget har meldt ud, at de vil give FE hjemmel til at genskabe Mette Frederiksens beskeder. Radikale vil som det eneste parti udenfor regeringen afvente forsvarsministerens redegørelse.

Minister løb sin vej

Venstres offentlighedsordfører, Jan E. Jørgensen, var også vævende.

»Det kan jeg simpelthen ikke udtale mig om. Det er muligt, det er noget, vi skal, men det kan jeg ikke sige noget om nu,« sagde han og fortsatte:

»Jeg har ikke sat mig tilstrækkeligt ind i sagen.«

Hele sagen om de slettede beskeder og sms'er, den har du ikke helt sat dig helt ind i?



»Ikke nok til at jeg tør have en færdig mening om det.«

Ligestillingsminister for Venstre Marie Bjerre begyndte at løbe sin vej, da hun blev spurgt, om FE skulle have hjemmel til at genskabe Mette Frederiksens beskeder. Derfor kom der heller ikke et svar derfra.

Jakob Engel-Schmidt, kulturminister for det andet regeringsparti Moderaterne, ønskede heller ikke at svare på spørgsmål om sagen.

»Jeg er lige hoppet ned af scenen. Jeg er på vej til næste arrangement, og du og jeg har ikke en interviewaftale,« sagde Jakob Engel-Schmidt.

Fungerende formand for Venstre og forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, har sendt et skriftligt citat til B.T.

»På baggrund af de oplysninger, som B.T. har bragt, vil jeg se på, hvad der er op og ned i denne sag. Jeg har endnu ikke set et beslutningsforslag. Når det bliver fremsat vil jeg drøfte det med Venstres folketingsgruppe og i regeringen,« skriver han.

Moderaterne har uddybet skriftligt, at partiet vil afvente forsvarsministerens redegørelse.