Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

SF er modstander af de topskattelettelser, som den nye SVM-regering har varslet. Og Sofie Lippert – SFs transport- og uddannelsesordfører – forklarer over for B.T., at hun vil donere de cirka 9.000 kroner, som hun forventer at få i skattelettelser, til Red Barnet.

B.T. har derfor forsøgt at ringe rundt i SFs folketingsgruppe for at høre, om andre medlemmer også vil donere pengene væk.

SFs tidligere politiske ordfører og nuværende medlem af Folketingets præsidium, Karsten Hønge ,siger, at han vil tage det op i SFs folketingsgruppe, da B.T. ringer.

»Jeg har ikke lige overvejet endnu, hvad der skal ske med de penge. Det tænker jeg, at vi skal have en snak om i folketingsgruppen.«

Men det er jo dine penge, Karsten Hønge. Det behøver du vel ikke ulejlige folketingsgruppen med?

»Tjo, men jeg har simpelthen ikke tænkt over det. Jeg så godt Carls og Sofies opslag om det. Men egentlig synes jeg, det er ganske fornuftigt, at vi lige inspirerer hinanden i folketingsgruppen om, hvordan vi forholder os.«

Kære Mette. Jeg yder gerne noget mere for at løse alle kriserne. Fx siger jeg gerne nej tak til den skattelettelse på 9000 kr. om året, I vil give mig. — Sofie Lippert (@sofielippert) January 1, 2023

Har du brug for pengene?

»Nej, jeg tjener jo en god løn. Jeg kan godt undvære dem.«

Men du kan ikke sige, om du rent faktisk donerer dem væk til et godt formål, eller om du beholder dem selv?

»Jeg ved det ikke endnu. Jeg vil lige vende det med gode kollegaer inden,« siger Karsten Hønge.

B.T. har kontaktet SF-folketingsmedlemmerne Jacob Mark, Carl Valentin, Signe Munk, Karina Lorentzen, Anne Valentina Berthelsen, Lisbeth Beck-Nielsen, Kirsten Normann Andersen og via SFs pressetjeneste også formand Pia Olsen Dyhr, men ingen af dem er vendt tilbage med svar på, hvordan de vil bruge de ekstra penge, som de modtager.

Carl Valentin har på Twitter forklaret, at han har været nede og hæve det beløb, som han forventer at få i skattelettelse.

'HVORFOR skal vi, der tjener godt i forvejen, have store skattelettelser, mens folk får skrottet en fridag?' spørger han og skriver desuden, at han får mere end 8.000 kroner 'kastet i nakken'.

B.T. har kontaktet Valentin ved at ringe op, sende sms og via Twitter, men uden held. Derfor er det ikke klart, om Valentin vil donere pengene ligesom Sofie Lippert.