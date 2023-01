Lyt til artiklen

Nye Borgerliges næstformand, Peter Seier Christensen, forlader ligesom formand Pernille Vermund sin post ved en ekstraordinært generalforsamling den 7. februar.

Det skriver DR.

Det betyder altså, at partiet står over for at skulle vælge både ny formand og ny næstformand om tre uger.

Indtil videre er det kun folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen, som har meldt sig som kandidat til formandsposten.

Tirsdag aften offentliggjorde Lars Boje Mathiesen, at han stiller op om som formand for Nye Borgerlige. Han forklarede at næstformand Peter Seier Christensen støtter ham som kandidat. Det samme gør sig gældende for Kim Edberg Andersen, der blev valgt til Folketinget for Nye Borgerlige ved valget sidste år.

Mikkel Bjørn Sørensen, der også blev valgt sidste år, har dog endnu ikke gjort op med sig selv om han støtter Lars Boje Mathiesens kandidatur.

