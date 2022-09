Lyt til artiklen

Når influenzasæsonen om få måneder forventes at ramme Europa, er der forskel på, hvordan de mest sårbare er beskyttet.

B.T. har afdækket, at sundhedsmyndighederne i Danmark har besluttet at spare den mest effektive influenzavaccine væk til de mest udsatte.

Men det er ikke tilfældet i en række europæiske lande, hvor man anbefaler, at sårbare ældre får en særlig effektiv vaccine mod influenza.

»En forstærket vaccine er indkøbt først og fremmest til personer, som bor i særlige ældreboliger,« skriver den svenske sundhedsstyrelse.

Samme svar lyder fra den norske sundhedsstyrelse i en mail til B.T.:

»I Norge anbefaler vi influenzavaccine med adjuvans til plejehjemsbeboere over 65 år i den kommende influenzasæson,« skriver seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Kjersti Rydland.

Også i Spanien, Italien, Belgien, Frankrig, England, USA og Canada anbefales de mere effektive vacciner.

Der findes flere influenzavacciner, der er særligt målrettet ældre over 65 år.

Ud over de supervacciner, som Norge og Sverige tilbyder, findes der en tredje særlig effektiv højdosisvaccine, som Danmark de sidste to vintre har tilbudt særligt sårbare ældre.

Forsøg har vist, at der er 25 procent færre influenzatilfælde blandt ældre danskere, som får vaccinen, sammenlignet med ældre, der har fået den almindelige vaccine.

Den danske Sundhedsstyrelsen skriver i deres vurdering af vaccinen, at der vil være 14 færre indlæggelser pr. 1.000 personer over 65 år, hvis man bruger den nye højdosisvaccine.

Alligevel er vaccinen i år sparet væk.

Det bekræftede vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst i et interview med B.T. tidligere på ugen.

»Den er lidt bedre end standardvaccinen til at forebygge influenzatilfælde hos ældre, men den koster også bare væsentligt mere,« udtaler hun.

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut ønsker ikke at oplyse, hvor meget dyrere det vil være at indkøbe højdosisvaccinen sammenlignet med den almindelige influenzavaccine.

Ifølge B.T.s oplysninger er der tale om en prisforskel på et par hundrede kroner.

Vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst har i et interview med B.T. slået fast, at det er prisen, som er skyld i, at Sundhedsstyrelsen i deres indstilling anbefalede, at man ikke indkøbte højdosisvaccinen i år.

»Du har at gøre med en meget dyr vaccine sammenlignet med den vaccine, vi bruger i forvejen. Der har vi vurderet, at værdien ved at bruge den her vaccine, den står ikke mål med, hvad det vil koste,« siger hun.

Helene Bilsted Probst understreger dog også, at det er Sundhedsministeriet, som træffer den endelige afgørelse om, hvilke typer vacciner Danmark skal indkøbe.

B.T. har uden held forsøgt at få et interview med Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om sagen siden 6. september.

I et mailsvar skriver en presserådgiver i Sundhedsministeriet, at B.T. kan citere Heunicke for følgende:

'Sundhedsministeriet har fulgt Sundhedsstyrelsens faglige indstilling om indkøb af influenzavacciner i år, ligesom vi gjorde i både 2020 og 2021.'

I år var indstillingen – modsat tidligere år – at droppe vaccinen.