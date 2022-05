Siden krigen brød ud i Ukraine, har danskerne hamstret jodtabletter.

Nu viser en helt ny undersøgelse, at det især er de unge, der har ladet sig påvirke og har hevet tabletter ned fra apotekerne og helsekostforretningernes hylder.

Omkring hver tiende i alderen 18 til 29 år svarer ja til, at de har købt jod inden for de seneste to måneder, i en meningsmåling foretaget af YouGov for B.T.

Samlet har fire procent af alle danskere over 18 år indkøbt jodtabletter, og det er især mænd, der køber pillerne.

På apotekerne har man tydeligt kunnet mærke den øgede efterspørgsel, og både apoteker og Matas har fortalt, at jodtabletter har været fuldstændig udsolgt.

Farmaceut i Apotekerforeningen Helle Jacobsgaard fortæller, at der har været en del forvirring blandt danskerne om, hvad jodtabletter kan bruges til.

Hun understreger, at der ikke er nogen grund til, at danskerne køber det jod, man kan få i håndkøb, fordi man frygter radioaktiv stråling.

»Man kan ikke tage jod på forhånd. Den skal først indtages på det tidspunkt, hvor myndighederne siger det i forbindelse med en radioaktiv stråling. Der er desuden slet ikke nok jod i de kosttilskud, man kan få i håndkøb. Der skal en meget større dosis til. Det ville overhovedet ikke gøre en forskel,« fortæller Helle Jacobsgaard.

Skulle uheldet være ude, er det de danske sundhedsmyndigheders opgave at sørge for, at der bliver uddelt jod i det omfang, det er relevant.

»Så ville der træde et beredskab i kraft, så de, der skulle have jod, ville få udleveret det, de skulle bruge,« siger hun.

Netop debatten om det danske jodberedskab har bølget frem og tilbage, efter krigen i Ukraine brød ud.

I marts meldte Sundhedsstyrelsen ud, at det ikke var relevant at anskaffe eller anvende jodtabletter i Danmark i forbindelse med udslip fra atomkraftværker i Ukraine.

Ligesom Styrelsen gjorde det klart, at de havde et mindre lager af jodtabletter i tilfælde af udslip i Danmarks nærområder.

Det vakte derfor stor opsigt, da Styrelsen en måned senere annoncerede, at de nu havde besluttet sig for at købe to millioner jodtabletter.

Det gør jod Når man indtager jod, bliver det optaget i skjoldbruskkirtlen. Det forhindrer, at eventuelt radioaktivt jod, som der kan være i forbindelse med en nuklear hændelse, bliver optaget. Dermed nedsætter man også risikoen for kræft i skjoldbruskkirtlen.

Men indkøbet havde intet med Ukraine at gøre, understregede Sundhedsstyrelsen.

B.T. kunne dog efterfølgende afsløre, at det netop var krigen i Ukraine, der var anledning til, at styrelsen pludselig fik travlt med at købe ind.

Så travlt, at indkøbet skete uden at komme i udbud, og der opstod flere fejl i processen.

Sundhedsstyrelsen købte piller, der er svære at administrere til spædbørn, selv om de er den vigtigste målgruppe. Styrelsen gik også stik imod Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og afgav ordre på tabletter, som kun kan holde sig to år frem for fem.

Senest har det affødt kritik, at styrelsen har nægtet at oplyse prisen på det offentlige indkøb.