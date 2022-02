Mandag aften har den skandaleramte københavnerborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard forsøgt at forklare og forsvare sig på rådhuset.

Efter en lang række opsigtsvækkende anklager om grænseoverskridende adfærd og kritisabelt arbejdsmiljø, havde flere politikere i Borgerrepræsentationen nemlig forlangt klare svar og en grundig orientering.

Men over for B.T. siger flere af dem efter mødet, at de ikke er blevet klogere.

»Jeg fik faktisk ikke så meget ud af det. De havde ikke ulejliget sig til at lave en skriftlig redegørelse. Det var svært at holde rede på det hele. Jeg har ikke forstået det,« lyder det fra Dansk Folkepartis medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Finn Rudaizky.

Han vil nu have sagen taget op ved et formelt møde i den samlede Borgerrepræsentation.

»Vi skal have løst problemet til fordel for personalet. Vi er meget uenige om metoderne, der skal til for at løse problemerne.«

Heller ikke Enhedslistens Sinem Demir føler sig klogere efter orienteringen fra Cecilia Lonning-Skovgaard.

»Der er ikke kommet ny viden på bordet i dag. Det er det samme, som vi har kunnet læse i pressen, og som vi kendte til i forvejen,« siger hun til B.T.

Så hun har ikke givet en tilfredsstillende redegørelse?

»Nej.«

Valgplakater for Cecilia Lonning-Skovgaard (V) i København forud for kommunalvalget i november sidste år. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Valgplakater for Cecilia Lonning-Skovgaard (V) i København forud for kommunalvalget i november sidste år. Foto: Liselotte Sabroe

Cecilia Lonning-Skovgaard vil ikke forholde sig til kritikken fra udvalgsmedlemmerne, men siger til B.T. efter mødet, at hun vender tilbage med et skriftligt referat af dagens orientering. Derudover tilføjer hun:

»Vi har aftalt, at hvis der er behov for det, så tager vi et ekstraordinært udvalgsmøde. Her vil medlemmerne kunne få svar på udestående spørgsmål,« siger borgmesteren, der understreger, at hendes dør står åben for alle.

Udvalgsmødet kommer samme dag, som den kommunale ombudsmand, Borgerrådgiver Johan Busse, har igangsat en undersøgelse af arbejdsforholdene i forvaltningen.

Undersøgelsen kommer efter flere indberetninger til den kommunale whistleblower-ordning om det dårlige årbejdsmiljø under Lonning-Skovgaard.

Hun er dog ikke blevet officielt orienteret om undersøgelsen endnu, fortæller hun.

»Men det er ikke så overraskende. Når der kommer en indberetning af den kaliber, så er det naturligt, at Borgerrådgiveren tager det op,« siger Venstre-borgmesteren.

Borgerrådgiveren har til B.T. fortalt, at der ikke kun er tale om én indberetning, men »flere«, og det gør indtryk på borgmesteren.

»Hele sagen gør fantastisk stort indtryk på mig. Jeg betragter den som dybt, dybt alvorlig. Det er stadigvæk svært for mig at forholde sig til anonyme indberetninger og anklager. Jeg kan ikke genkende det samlede billede,« siger hun til B.T.

For Enhedslisten er antallet af indberetninger dog ikke afgørende.

»Det er underordnet om det er en, to eller tyve. En er én for mange. Vi er glade for, at Borgerrådgiveren er gået ind i sagen, så vi får en uvildig undersøgelse,« siger Sinem Demir.

»Det er dybt alvorligt, og vi kan ikke sidde som udvalg med en forvaltning, hvor der tilsyneladende er så dårligt et arbejdsmiljø.«

Da møgsagerne begyndte at rulle efter fyringen af den administrerende direktør Line Nørbæk i januar havde Cecilia Lonning-Skovgaard ikke meget til overs for de anonyme anklager, som hun kaldte for et »karaktermord« og »bagvaskelse i medierne«.

Efterfølgende har hun dog erkendt, at der har været situationer, hvor hun har ageret »helt hensigtsmæssigt«, og at hun vil søge professionel hjælp til blandt andet stresshåndtering.