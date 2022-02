Sagen om den københavnske Venstre-borgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard, tager nu endnu en voldsom drejning.

Københavns Kommunes ombudsmand har nu valgt at igangsætte en uafhængig undersøgelse af beskæftigelses- og integrationsborgmesterens opførsel over for ansatte i hendes forvaltning. Det bekræfter den såkaldte borgerrådgiver, Johan Busse, over for B.T.

Det sker efter en stribe anklager i flere medier herunder B.T. om grænseoverskridende adfærd og decideret mobning af medarbejdere på Københavns Rådhus.

»Jeg kan bekræfte, at jeg på baggrund af indberetninger med en stribe voldsomme anklager iværksætter en undersøgelse af forholdene i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,« siger Johan Busse, der har titel af Borgerrådgiver i København, til B.T.

Undersøgelsen kommer efter flere ugers skriverier om Cecilia Lonning-Skovgaards adfærd har været under lup.

En stribe anonyme kilder har til B.T. berettet om et giftigt arbejdsmiljø, hvor borgmesteren opfører sig som en »enevældig kejser«, der med voldsomme udbrud skaber frygt hos de ansatte.

Samtidig har der været gang i svingdøren på direktionsgangen, hvor borgmesteren har været årsag til en stribe udskiftninger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens ledelse. Senest i januar fyrede hun den administrerende direktør, hvilket fik 2000 medarbejdere til at klage over borgmesterens ledelsesstil.

B.T. har siden kunne berette om en indberetning til kommunens whistleblowerordning, hvor Lonning-Skovgaard kritiseres i skarpe vendinger og beskyldes for at udnytte embedsværket.

Johan Busse fortæller til B.T., at den omtalte indberetning ikke står alene – man har modtaget flere indberetninger om kritisable forhold i Venstre-borgmesterens forvaltning.

»Vi tager den her slags sager meget alvorligt. Vi har pligt til at undersøge forholdene, når vi modtager den slags indberetninger,« tilføjer Johan Busse.

Cecilia Lonning-Skovgaard har kaldt anklagerne for et »karaktermord«, men som kritikken har taget til i styrke, har piben ændret lyd.

I et interview med B.T. vedkender hun, at hun der har været situationer i hendes tid som borgmester, hvor hun ikke har ageret »helt hensigtsmæssigt«, og at hun derfor vil søge professionel hjælp til blandt andet stresshåndtering.

Men hun afviser billedet af, at hun mangler empati og at hun, som anonyme kilder beskriver det, fører en 'management by fear'-ledelsesstil.

»Grundlæggende vil jeg sige, at jeg på ingen måde kan genkende det billede, der er blevet tegnet af, at jeg skulle være seriekrænker, mobber, splitter og så videre.«

Erkender du, at du har haft en problematisk ledelsesstil?

»Jeg synes, det er at trække det for hårdt op. Men der har været nogle situationer, hvor jeg har ageret på en måde, der ikke var hensigtsmæssig, det vil jeg gerne undskylde for. Jeg er kun et menneske, og der har været meget på spil,« lød det før weekenden fra Cecilia Lonning-Skovgaard.

Borgerrådgiver Johan Busse kan ikke sige, hvornår undersøgelsen af forholdene i forvaltningen vil være færdig, men siger til B.T.:

»Det er klart, at når man har at gøre med en højt profileret sag som denne, der fylder i medierne, så gør det da, at den har høj prioritet.«

Senere mandag skal borgmesteren forklare sig over for Borgerrepræsentationen, når beskæftigelses- og integrationsudvalget holder møde.

Her har flere partier forlangt en grundig orientering.