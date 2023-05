Socialdemokraten Jeppe Kofod dropper sit kandidatur til europaparlamentsvalget.

Det skriver Ekstra Bladet og Ritzau.

Mandag meddelte tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod, der i øjeblikket er suppleant i Folketinget for Mette Gjerskov, at han ønskede at stoppe i politik.

»Efter grundige overvejelser har jeg besluttet at nedlægge mit mandat som stedfortrædende folketingsmedlem. I naturlig konsekvens stopper jeg også som Ringsted/Sorø-kredsens folketingskandidat«, skrev han på sin Facebook.

Jeppe Kofod ønsker at stoppe i dansk politik, fremgår det af Ekstra Bladet og Ritzau. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jeppe Kofod ønsker at stoppe i dansk politik, fremgår det af Ekstra Bladet og Ritzau. Foto: Liselotte Sabroe

Det skyldes, ifølge Jeppe Kofod, at han allerede har opnået alt det, han ville i politik, og i stedet ønsker at bruge mere tid på sin familie

Udmeldingen skabte forvirring, da Jeppe Kofod fortsat var kandidat til det kommende europaparlamentsvalget. Men nu har Jeppe Kofod altså også valgt at droppe drømmen om at blive valgt til europaparlamentet.

Det fremgår af en intern mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

I den fremgår det også, at Jeppe Kofod ønsker at stoppe helt i dansk politik.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Han er nok træt af politik,« vurderer B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, og tilføjer:

»Jeg synes egentligt, at han gjorde det godt som udenrigsminister. Men han fik et meget dårligt valg i 2022.«

Jeppe Kofod fik ikke nok stemmer til at blive valgt ind i Folketinget. I stedet blev syv andre socialdemokrater valgt ind foran ham.

Ifølge Joachim B. Olsen skyldes det blandt andet den gamle sag om, at Jeppe Kofod havde sex med et 15-årigt medlem af det socialdemokratiske ungdomsparti DSU, da han selv var folketingsmedlem og 34 år gammel.

Sagen kom atter op i medierne, da han blev valgt som udenrigsminister af Mette Frederiksen tilbage i 2019.

I den forbindelse undskyldte han atter for sagen.

»Det er en sag, jeg har fortrudt så mange gange. Jeg fortrød den dengang og tog det fulde ansvar,« sagde han til TV 2.

»Han har ikke været særlig populær i det socialdemokratiske bagland,« vurderer Joachim B. Olsen.

Jeppe Kofod har været medlem af Folketinget fra 1998 til 2014, hvorefter han sad i europaparlamentet frem til 2019.

Da Mette Frederiksen og Socialdemokratiet vandt valget i 2019, blev Jeppe Kofod valgt som udenrigsminister. Her sad han frem til valget i efteråret 2022, hvor han ikke blev valgt ind.