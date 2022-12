Lyt til artiklen

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, kalder det for »træls«, at der for en uge siden blev lækket en lydfil fra et forretningsudvalgsmøde i Venstre.

På mødet orienterede Ellemann-Jensen om regeringsforhandlingerne, som på det tidspunkt var inde i sin absolutte slutfase, og hvor Venstre med Ellemann-Jensens ord »måske« var på vej i regering med Socialdemokratiet.

Alligevel kom B.T. i besiddelse af en lydfil fra mødet. Kun 25 personer er en del af Venstres forretningsudvalg.

Kan du sætte nogle flere ord på det? Det er et udvalg på blot 25 mand, og der er en, som har lækket ting fra interne Venstre-anliggender.

»Det er derfor, at ordet 'træls' egentlig beskriver det bedst. Det er rigtig træls,« siger Ellemann-Jensen til Ritzau.

Ved mødet luftede medlemmer af udvalget deres kritik over for Jakob Ellemann-Jensen.

Det skyldtes, at han under forhandlingerne om en ny regering havde droppet kravet om en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i minksagen.

Kravet var ellers vigtigt for Jakob Ellemann-Jensen under valgkampen.

Ellemanns løftebrud skabte ifølge flere mødedeltagere uro i Venstres bagland, og partimedlemmer meldte sig ud med direkte henvisning til løftebruddet.

»Det er stærkt bekymrende, hvad jeg fornemmer i baglandet lige nu. Det er mange mennesker, som er aktive, og folk, som har været her i mange årtier, som begynder at reagere nu. Så jeg frygter en åreladning,« sagde et medlem og tilføjede:

»Særligt til Liberal Alliance. Det er en ren frispilning til dem. De er allerede godt i gang med at markedsføre sig. Vi får en stor opgave i at samle op på det her bagefter.«

Jakob Ellemann-Jensen forklarede, at han godt forstod vreden fra Venstres bagland.

Men han forklarede også, at kravet om en advokatvurdering i minksagen ikke skulle ødelægge partiets muligheder for at få indflydelse på andre områder.

»Hvornår gik det op for os, at mink ikke er vigtigt? Det er vigtigt. Men som jeg sagde det meget tidligt, også på det møde, så er der ikke noget, der er så vigtigt, at det trumfer alt andet,« sagde Ellemann, der er blevet forsvarsminister i den nye regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Læs hele Ellemann forsvarstale over for det kritiske forretningsudvalg her.