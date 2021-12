Politik har kostet hendes familie dyrt. Den ultimative pris, faktisk: Et skudattentat på åben gade.

Hun mistede sin far, sit hjemland, sit fundament i livet, og i mange år hadede hun politik for alt det, det havde kostet hende.

Men nu har 51-årige Polly Dutschke - på trods af alt det - valgt at gå ind i politik. Hun har fået en plads i byrådet i Aarhus for Socialdemokratiet, og om et par uger skal hun til sit første byrådsmøde.

Hun ved, hendes far ville være stolt over, at hun har omfavnet den politiske interesse, hun har fået ind med modermælken.

Polly Dutschkes far er sociolog og filosof Rudi Dutschke. Han var et berømt oprørsikon i 1960erne som leder af det vesttyske studenteroprør, der skabte strømninger i resten af Europa.

Han var født i Østtyskland, men flygtede til Vesttyskland lige inden, muren blev bygget, og herfra ledte han som aktivist et stort studenteroprør mod magthaverne og eliten i kampen for at ændre det etablerede system indefra.

Her ses Rudi Dutschke på et pressemøde, da han i 1971 tiltræder som underviser på Aarrhus Univesitet. /ritzau/dpa Foto: Erik Jepsen Vis mere Her ses Rudi Dutschke på et pressemøde, da han i 1971 tiltræder som underviser på Aarrhus Univesitet. /ritzau/dpa Foto: Erik Jepsen

Men skærtorsdag den 11. april 1968 blev han på en cykeltur i Berlin forsøgt likvideret. Han blev skudt i hovedet af en ung nazisympatisør, Joseph Bachmann. Attentatet får titusinder af unge på gaden i støttedemonstrationer.

Rudi Dutschke overlevede, men måtte igennem mange måneders hård genoptræning af alt fra sprog til motorik og fysik og kom sig aldrig nogensinde over de skader, han fik. Sammen med sin familie flygtede han i eksil i England og forlod det Tyskland, han havde kæmpet for. Han bliver senere udvist herfra, men får en jobinvitation fra Aarhus Universitet og flytter til Aarhus.

Det er her, størstedelen af Polly Dutschkes opvækst finder sted. I første omgang i et hippiekollektiv på Mols og senere i et rækkehus inde i Aarhus. Rudi Dutschke genoptager samtidig sit politiske arbejde i Vesttyskland og er med til at danne partiet De Grüne. Men han når ikke at blive valgt ind i Den Tyske Forbundsdag, for juleaften 1979 døde han af senfølger fra attentatet.

Han led af epilepsi og da han tog et karbad, mens gåsen var i ovnen, fik han et anfald og druknede.

»At miste sin far til politik, at vide at han fik to skud i hovedet og et i halsen på grund af hans politiske visioner, at se ham død i badekarret af senfølger - det er barbarisk og aldrig noget, man kommer sig helt over,« siger Polly Dutschke.

Hendes 12-årige storebror prøvede at genoplive ham i badekarret, og det samme gjorde ambulanceredderne, da de ankom, men der var ikke noget at gøre. Efterretningstjenesten dukkede også op den juleaften, for familien var i en række år under beskyttelse af sikkerhedsfolk.

Der er pyntet godt op til jul på Polly Dutschkes plejehjem. Selv har hun tidligere haft et anstrengt forhold til jul, men da hun selv fik børn, blev julen noget glædesfuldt for hende, selvom det stadig stikker i hjertet på dødsårsdagen den 24. december. Vis mere Der er pyntet godt op til jul på Polly Dutschkes plejehjem. Selv har hun tidligere haft et anstrengt forhold til jul, men da hun selv fik børn, blev julen noget glædesfuldt for hende, selvom det stadig stikker i hjertet på dødsårsdagen den 24. december.

Hendes mor, der var højgravid, da hendes far døde, fik i årene efter en dyb depression. Og stemningen var - mildt sagt - trykket i det lille hjem.

»Jeg har i rigtig mange år følt en stor modstand mod alt politisk. For det fyldte alt i min barndom, at vi havde mistet netværk, moderland og senere også min far, som var det fuldstændig grundlæggende fundament,« siger Polly Dutschke.

Med en deprimeret mor var der også meget, der var overladt til Polly Dutschke og hendes storebror. De skulle sørge for at handle ind, hente deres lillebror i institution og tage sig af deres mor. Dengang var der ingen hjælp til dem, ingen sorggruppe for børn eller lignende. Familien i Østtyskland kunne heller ikke komme og besøge dem på grund af muren.

Det gjorde Polly Dutschke vred, at der ikke blev taget hånd om hende og hendes brødre. Det gjorde hende vred, at hun følte, det politiske system ikke gav noget igen, for alt det, hendes far havde givet den anden vej.

Men når Polly Dutschke tænker tilbage, husker hun heldigvis også mange lykkelige stunder med en kærlig far, der legede med sine børn og fra en tidlig alder lærte dem, at man skal stå op for det, man tror på.

»Han er den dag i dag en stor rollemodel for mig, fordi han turde kæmpe for forandring, og fordi han insisterede på, at hvis man har ressourcerne til det, skal man også løfte for dem, der ikke har. Hans kamp var det værd, også selvom han blev skudt. Inden han døde, tilgav han gerningsmanden,« siger hun.

Med de værdier, hun havde fået med i bagagen hjemmefra, faldt det hende naturligt, at hun som voksen skulle have et job, hvor hun kunne være noget for andre. Og det skulle i hvert fald ikke have noget med politik at gøre. Så hun blev sygeplejerske og fandt hurtigt sin plads i faget. Hun opdagede også, at hun var dygtig til ledelse.

Polly Dutschke på sit forstanderkontor på Plejehjemmet Augustenborggade, der har plads til 31 borgere. Vis mere Polly Dutschke på sit forstanderkontor på Plejehjemmet Augustenborggade, der har plads til 31 borgere.

De seneste ti år har hun derfor været forstander på Plejehjemmet Augustenborggade 27 i Aarhus. Et job der for hende giver masser af mening. Men med tiden har hun opdaget flere og flere ting i det kommunale system, der ikke giver mening i hverdagen på plejehjemmet, og efterhånden begyndte den politiske flamme at brænde i hende.

Hun fik lyst til at udfordre systemet fra den gulvhøjde, hun befinder sig på, så hun meldte sig ind i Socialdemokratiet, fordi det var herfra, hun syntes, hun bedst kunne kæmpe for at bevare den velfærd, hun synes er så vigtig.

»Det er jo lidt pudsigt, at jeg, som var så træt af at være vokset op i en politisk familie, nu selv er blevet politiker og på den måde giver det videre til mine egne børn også. Men i dag ser jeg de værdier som en gave. Og for mig - og sikkert også andre børn af 68erne - er det vigtigt, at kampen bliver ført videre, for ellers har det vel ikke været det værd,« siger hun.

Polly Dutschke er datter af den berømte politiske aktivist Rudi Dutschke. Vis mere Polly Dutschke er datter af den berømte politiske aktivist Rudi Dutschke.

For to uger siden var Polly Dutschke på rådhuset til officiel konstituering, inden hun efter nytår indtager sin plads i byrådssalen. Det var en oplevelse, der gjorde stort indtryk på hende.

»Jeg følte mig helt forløst. Det er nærmest en livslang proces, jeg har været igennem, hvor jeg er gået fra at miste noget meget værdifuldt til politik til i dag at sidde et sted, hvor jeg stolt og kampklar kan komme til at gøre en forskel,« siger Polly Dutschke.