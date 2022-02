Den fængslede spionchef, Lars Findsen, blev løsladt torsdag eftermiddag efter 71 døgns varetægtsfængsling. Det afgjorde Østre Landsret torsdag.

Lars Findsen har siddet varetægtsfængslet siden 8. december, mistænkt for at have lækket højt klassificerede oplysninger.

Landsretten vurderer stadig, at der er »begrundet mistanke« om, at Lars Findsen har overtrådt straffelovens § 109. Ifølge landsretten er der dog ikke grundlag for at holde Findsen fængslet.

Lars Findsen udtalte sig torsdag eftermiddag ganske kort, men uden at gå i detaljer om sin sigtelse.

»Jeg er selvsagt glad og taknemmelig for Østre Landsrets afgørelse. Jeg vil også gerne takke personalet i Hillerød Arrest for god behandling,« sagde Lars Findsen i en skriftlig kommentar, som fortsatte:

»Lige nu og her har jeg ikke mere at sige, men jeg vil komme med en udtalelse i den nærmeste fremtid. Som de fleste ved, blev jeg anholdt på vej hjem fra en arbejdsopgave i Nordmakedonien. Nu er mit fokus på at komme helt hjem,« skrev Lars Findsen.

Og løsladelsen efterlader alt andet lige anklagemyndighedens sag mod Findsen svækket, lyder vurderingen fra en ekspert.

»Hvis beviserne mod Lars Findsen havde været stærkere, ville det have været muligt at opretholde fængslingen. Ved en 'særlig bestyrket mistanke' er der nemlig adgang til brug af såkaldt retshåndhævelsesarrest; men stærke beviser har landsretten ikke lagt til grund, at der er,« siger Jørn Vestergaard, professor i strafferet på Københavns Universitet (KU), til Ritzau.

Lars Findsen er nu igen på fri fod. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Anholdelsen af Lars Findsen i Københavns Lufthavn i december var kulminationen på en langvarig og omfattende efterforskning af lækager fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Ifølge DR er det en taskforce fra PET, der i al hemmelighed har efterforsket lækager fra efterretningstjenesterne og haft blandt andre Lars Findsen i søgelyset.

Ud over Lars Findsen er tre andre tidligere eller nuværende efterretningsansatte fortsat mistænkt i sagen.

De er alle fire sigtet efter den højst usædvanlige og sjældent anvendte paragraf 109 i straffeloven. Den handler om videregivelse af statshemmeligheder og kan give op til 12 års fængsel.

Også tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er sigtet efter den samme paragraf.

Hele sagen er fuldstændig mørkelagt og har kørt bag dobbeltlukkede døre i retten, så det er endnu uklart, hvad Lars Findsen og de øvrige helt konkret er mistænkt for at have lækket.

B.T. har kontaktet Østjyllands Politi, som officielt efterforsker sagen, og bedt om en kommentar. Her forklarer man blot, at efterforskningen i sagen fortsætter til trods for forsvarschefens løsladelse.

Anklagemyndigheden har tidligere argumenteret for, at hvis Lars Findsen var på fri fod, så kunne han hindre efterforskningen af sagen. Byretten har i flere tilfælde tidligere forlænget varetægtsfængslingen af Lars Findsen, men det fandt landsretten altså ikke nødvendigt.

Venstre har en særlig aktie i sagen, da det fremtrædende Venstre-medlem og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er sigtet efter paragraf 109 også.

»Venstre opfordrer til, at anklagemyndigheden og regeringen afklarer sagen hurtigst muligt, så der kan komme ro om vores efterretningstjenester. Danmark er ikke tjent med at have de her skygger hængende over sig,« siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, til B.T.

Lars Findsen selv har hele tiden ønsket, at der kom fuld offentlighed om hans sigtelse, som altså stadig er hemmelig. Hans vrede over at være varetægtsfængslet har også været tydelig.

»Jeg vil gerne have sigtelserne frem, og jeg nægter mig skyldig. Det er fuldstændig vanvittigt det her, og det må I godt citere mig for,« sagde Lars Findsen til journalisterne ved et retsmøde i Københavns Byret 10. januar.

