En 37-årig mand blev torsdag idømt 40 dages ubetinget fængsel for trusler rettet mod statsminister Mette Frederiksen.

Det skriver Fyens.dk.

»Jeg har virkelig dummet mig,« sagde den dømte inden torsdagens retsmøde gik i gang.

Fyens.dk skriver, at den dømte virkede urolig i retten over sagen. Især da anklageskriftet blev læst højt, og da den mail, som han havde sendt til Statsministeriet, blev læst højt.

Der lagde han ansigtet i hænderne og sukkede opgivende.

Det var sandsynligvis heller ikke den smarteste mail, som den 37-årige havde sendt i sit liv. Det var i hvert fald mandens egen udlægning, som også forklarede, at han var meget beruset.

Emnefeltet lød:

»PCR testen, & I ved det fucking godt.«

Og i selve mailen havde den 37-årige skrevet:

»Nu stopper I krafthelvede, eller jeg tager jer alle sammen med i døden!!! Eller jeg lader Mette (Frederiksen, red.) brænde i 800 år. Kig dig selv i øjnene, din usle satan,« skrev manden i sin mail.

Manden erkendte, at han havde sendt mailen, men forklarede at det slet ikke var hans mening at sende den. I stedet ville han blot skrive den i et tekstdokument for at afreagere.

Men teksten sneg sig altså ind i en mail alligevel. En mail, som også blev sendt til Folketinget.

Han forklarede også, at mailen blev forfattet i en periode, hvor han psykisk havde det rigtigt dårligt. Desuden har hans lillesøster epilepsi, så han ville ikke have, hun blev vaccineret mod covid-19, da han angiveligt er af den opfattelse, at det ville være farligt for søsteren.

Den dømte 37-årige skal også betale sagens omkostninger, og han modtog desuden dommen og forklarede, at han skammede sig.