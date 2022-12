Lyt til artiklen

Jakob Ellemann-Jensen vil stadig gerne have en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i minksagen. Der er dog et men:

Det bliver ikke et ultimativt krav.

Den udmelding giver han i et interview med TV 2 News mandag eftermiddag, hvor han bliver spurgt:

Er det stadigvæk et krav, at der skal laves en uvildig advokatvurdering af den sag?

»Ja, jeg mener, der er brug for et værdigt punktum i minksagen,« siger Ellemann-Jensen.

Det er desuden noget, som han drøfter under regeringsforhandlingerne med Mette Frederiksen.

»Selvfølgelig er det noget, vi taler om. Selvfølgelig er det noget, vi ikke ser helt ens på,« forklarer Ellemann-Jensen.

Han mener, at der ikke er plads til at stille ultimative krav, når der er et rødt flertal. Det gælder heller ikke en advokatvurdering.

»Vi stiller ikke ultimative krav. Vi kommer med krav og forventninger, men vi stiller os ikke op og siger, at dette er ultimativt,« siger han.

Op til valget sagde Ellemann igen og igen, at han ville have en advokatvurdering. Han gentog også offentligt sin mistillid til Mette Frederiksen flere gange.

Men han og Mette Frederiksen arbejder nu på at reetablere tilliden, forklarer han.

»Det er vi i gang med. Hvis vi ender i regering sammen, har jeg fuld tillid til, at Mette Frederiksen vil arbejde for det regeringsgrundlag, vi aftaler.«

Om de ender i regering er stadig usikkert.

Ellemann-Jensen siger, at han »måske« er på vej i regering med Mette Frederiksen, og at de to partier kan nå hinanden på nogle stræk.