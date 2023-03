Lyt til artiklen

En række af landets førende juridiske eksperter retter nu en skarp kritik af, at Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsens advarsel for hendes rolle i minksagen blev trukket tilbage.

Både Berlingske og Politiken har kontaktet flere eksperter, som stiller sig uforstående over for beslutningen af flere årsager.

Eksperterne retter i samme ombæring også kritik af, at Justitsministeriets departementschef Johan Legarths irettesættelse også blev trukket tilbage.

»Forhørsledelsens afgørelse – herunder deres vurdering af om pressemødet var en instruks i retlig forstand – har meget lidt med Barbara Bertelsens og Johan Legarths advarsler (Legarth fik alene en irettesættelse, redaktionen) at gøre,« siger Lasse Lund Madsen, juridisk professor ved Aarhus Universitet, til Berlingske.

Statsminister Mette Frederiksen Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen Foto: Mads Claus Rasmussen

Fredag blev Barbara Bertelsens advarsel og Johan Legarths irettesættelse trukket tilbage, efter at rigspolitichef Thorkild Fogde blev frikendt for kritik.

Fogde blev frikendt af en forhørsledelse anført af tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam, som havde vurderet sagen, efter at Minkkommissionen rettede en sønderlemmende kritik af Fogde.

Men fordi Rørdam – modsat Minkkommissionen – vurderede statsministerens udtalelser på det berømte pressemøde 4. november 2020 om, at alle mink skulle slås ned, IKKE kunne betragtes som en myndighedsinstruks, så kunne Thorkild Fogde pludselig ikke kritiseres for sin rolle i sagen.

På baggrund af den frikendelse af Thorkild Fogde udtalte Mette Frederiksen både til pressen og direkte i sit brev til Barbara Bertelsen, at der så ikke var grundlag for at kritisere Barbara Bertelsen for at undlade at gøre opmærksom på mulig manglende lovhjemmel hverken før eller efter pressemødet.

Eksperterne vurderer dog over for Berlingske og Politiken, at der er adskillige elementer i Barbara Bertelsens håndtering af forløbet, som er nævnt i Minkkommissionen, og som Mette Frederiksen slet ikke forholder sig til i tilbagetrækningen af advarslen.

Blandt andet tog Barbara Bertelsen i vidt omfang styring på forløbet, og Lasse Lund Madsen forklarer, at et af omdrejningspunkterne for kritikken også var, at hun ikke rejste spørgsmål om hjemmel til udbetaling af tempobonus til avlerne.

Over for Politiken vurderer professor i forvaltningsret Sten Bønsing, at Statsministeriet skriver, at Barbara Bertelsen ikke var »særligt involveret i forberedelsen til pressemødet«, hvilket får Bønsig til at sige, at det er noget, som »ser ud til at være dumpet ned fra himlen«.

Han påpeger, at Minkkommissionen mener, at hun var involveret, og at ingen ved, hvad Thomas Rørdam mener om det, for det nævner han ikke i sin vurdering om Thorkild Fogde.