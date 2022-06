Lyt til artiklen

»Behandlingen af Kristian Thulesen Dahl er en stærkt medvirkende årsag til, at jeg stopper i Dansk Folkeparti.«

Sådan lyder det fra Søren Espersen, der lørdag morgen har meldt ud, at han stopper i Dansk Folkeparti for at blive løsgænger.

Det er dog ikke alene kritikken af den tidligere formand fra den nuværende formand Morten Messerschmidt og stifteren Pia Kjærsgaard, der gør, at Søren Espersen nu melder sig ud af partiet.

»Jeg kunne godt komme med en hel masse, men det er meget følelsesbetonet for mig, fordi jeg har været medlem i så mange år,« siger Søren Espersen og tilføjer:

»Jeg betragter DF som mit parti, så det er som at miste en god ven.«

Er det sådan, at du stopper i politik efter næste valg?

»Nej, jeg har tænkt mig at fortsætte,« siger Søren Espersen.

Men vil du så melde dig ind i Inger Støjbergs parti Danmarksdemokraterne og stille op for dem ved næste valg?

»Jeg vil bruge den næste tid på at tænke over det,« siger han.

Med hans udmelding fortsætter krisen i Dansk Folkeparti.

Med Søren Espersens afgang er der kun syv folketingsmedlemmer for Dansk Folkeparti tilbage.

Altså er mere end havldelen af de 16 personer, som blev valgt for partiet, da der var valg i 2019, stoppet i partiet.

Fredag meddelte Peter Skaarup, som hidtil har været gruppeformand i partiet, at han stopper i Dansk Folkeparti.

Han vil i stedet stille sig til rådighed for Danmarksdemokraterne.

Det samme vil folketingsmedlemmet Jens Henrik Thulesen Dahl, som også fredag oplyste, at han forlader Dansk Folkeparti.

B.T. forsøger at få kommentar fra Morten Messerschmidt til krisen, der bare vokser og vokser i Dansk Folkeparti.