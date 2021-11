I Aarhus er De Konservative – som i mange andre kommuner – stormet frem.

I Aarhus ser det lige nu ud til at De Konservative med Steen Stavnsbo ved roret lander fem mandater i byrådet. En overraskende fremgang for partiet, der i 2017 fik et enkelt mandat. Det gør dem dermed til det andet største parti efter Socialdemokratiet, ifølge prognoserne nu.

Og det bliver fejret I De Konservatives lokaler på Dalgas Avenue. Her er cirka 40 KU’ere samlet til valgfest. Baren er fyldt godt op med øl, der er sponsoreret af byrådskandidaterne, og selvom flere af de unge er trætte efter at have været frivillige på valgstederne hele dagen, har de fleste tænkt sig at blive hængende, indtil optællingen er færdig.

De har også fundet en god strategi til at holde stemningen høj: Hver gang partiet er gået frem i en kommune, drikker de unge en slurk af deres øl.

»Det er helt nyt for os at have noget at fejre og feste over på den måde. Jeg tror, det både skyldes, at konservative har leveret gode resultater lokalt her i Aarhus, og at vinden generelt blæser i vores retning med Pape-effekten,« siger Benjamin Tvede.

Signe Bjerremann Jakobsen har været aktiv i partiet de seneste ti år, og i den periode er det ikke ligefrem fremgang, der har været mest af hos De Konservative. Derfor nyder hun også den nye situation i fulde drag:

»Det er nærmest helt uvirkeligt. Det er out of this world, at det er gået så godt. I mange år har vi bare været vant til, at det gik ned ad,« siger hun.

KU’erne regner stærkt med, at partiets fremgang resulterer i en rådmandspost. Ellers bliver de skuffede.

Borgmesterkandidat Steen Stavnsbo fortæller, at partiet vil gå efter de to eftertragtede rådmandsposter for Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice.

»Man skulle være et skarn, hvis man klager over resultatet indtil videre, der er stor tilfredsstillelse her,« siger Steen Stavnsbo.