Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag eftermiddag blev det afgjort, at Dansk Folkepartis næstformand, René Christensen, må se sig slået af partistifter, Pia Kjærsgaard, og ikke længere har en stol i Folketinget.

Og det er et kæmpe tab for partiet, lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»René Christensen er en politiker, som ethvert parti har brug for. Han er nede i substansen, har styr på forhandlinger, lovforslag og kan det politiske håndværk på Christiansborg,« siger kommentatoren.

»Han er måske ikke så kendt i offentligheden, og er ikke Messerschmidt-typen, der brager igennem. Men jeg har arbejdet en del med ham, og han er en meget respekteret politiker på Borgen, og god til at skabe relationer til andre partier og ordfører, hvilket ofte får tingene til at flyde.«

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T.

Joachim B. Olsen er dog ikke så overrasket over udfaldet, da Dansk Folkeparti lå til få mandater.

»Og så havde jeg tænkt, at Pia Kjærsgaard nok kommer til at vinde, fordi hun jo er mere kendt,« pointerer han.

René Christensens exit betyder, at Dansk Folkeparti nu skal have ny næstformand. Hvem pilen kommer til at pege på, giver sig selv, mener den politiske kommentator:

»Jeg er ret sikker på, at det bliver Peter Kofoed. Og jeg tror, at ham og Morten Messerschmidt nok skal få et ganske godt samarbejde. De er jo der, hvor de skal forsøge at få Dansk Folkeparti tilbage og bygge det op.«

Peter Kofoed Poulsen. Vis mere Peter Kofoed Poulsen.

Med de 2,6 procent er Dansk Folkeparti nu Folketingets mindste parti.

Lyt til B.T.s poltiske podcast 'Slottet & Sumpen' her: