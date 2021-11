Bo Böhm er en af de vælgere, der tirsdag gik i stemmeboksen uden at være helt afklaret med, hvor krydset skulle sættes.

Årsagen er ifølge dyrehandelsejeren, at han mangler konkrete svar fra politikerne på ét særligt område.

»Nulemissionszonerne har de jo fået pakket godt væk. Jeg talte med min svigermor om det i forgårs. Hun sagde, at hun kører til Rosengårdscentret, hvis det bliver indført, for hun har ikke råd til at købe en hybrid- eller en elbil,« siger Bo Böhm.

Bo Böhm er som butiksejer i Albanigade stærkt imod, at der bliver indført zoner i centrum af Odense, som holder benzin- og dieselbilerne ude.

Bo Böhm i gården bag sin nye butik. Foto: Jeppe Kanstrup Vis mere Bo Böhm i gården bag sin nye butik. Foto: Jeppe Kanstrup

Han føler fortsat, at han mangler svar fra kandidaterne angående deres holdning til zonerne, han er derfor tyet til en kandidattest for at finde ud af, hvor han bedst sætter sit kryds. Butiksejeren mener, politikernes svar i valgkampen lader meget tilbage at ønske.

Og netop de usikre stemmer - som Bo Böhms - var, hvad Venstres Claus Houden var på gaden efter i valgets sidste timer.

»Det nytter ikke noget at gå hjem og lægge sig på sofaen,« sagde politikeren og uddybede:

»Jeg har givet 22 brochurer til folk, som sagde, de endnu ikke vidste, hvem de skulle stemme på.«

B.T. mødte Claus Houden tirsdag sidst på eftermiddagen sammen med spidskandidat Christoffer Lilleholt foran Venstres valgbutik i midtbyen.

Stemningen var høj, og flere af dem, der gik forbi, fortalte, at de allerede havde sat deres kryds.

Ligesom flere tilmed fortalte, at de havde sat det ved enten Houden, Lilleholt eller Venstre.

»Der er jo 12 procent, der ikke ved, hvad de skal stemme, så der er altså noget at hente de her sidste timer,« lød det videre fra Houden.

Foruden dem, som allerede havde været inde og sætte sit kryds, var der også en anden gruppe, der interesserede Venstre-folkene her til eftermiddag.

»Jeg har også talt med udenlandske studerende, som også må stemme til dette valg. Min oplevelse er, at de egentlig gerne vil være en del af valget, men måske føler, det er lidt kompliceret.«

Socialdemokratiet og De Konservative havde tirsdag eftermiddag lukket ved deres respektive valgbutikker, men B.T. mødte dog borgmesteren til en snak tidligere på dagen.