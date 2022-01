I Veganerpartiet kæmper de indædt mod slagtningen af over 100.000 danske dyr hver dag. Men internt har veganerne intet imod at slagte hinanden.

Mandag blev partistifteren Henrik Vindfeldt smidt ud af Veganerpartiet, som han var med til at stifte.

Forklaringen lød, at Henrik Vindfeldt har udvist 'nedværdigende adfærd' og fremsat falske anklager mod en partikollegaer.

Men det er langtfra sandheden, lyder det nu fra Henrik Vindfeldt i et interview med B.T.

Han fortæller, at det er blodige magtkampe og personopgør i Veganerpartiet, som nu har fået ham ekskluderet.

»Det hele handler om en magtkamp, vi har haft længe. Der er nogen, som mener, at vi skal udskamme kødspisere, mens jeg mener, at vi hellere skal tale reelle reformer og kæmpe mod landbrugsproduktionen den politiske vej,« siger Henrik Vindfeldt.

Han fik en opringning tirsdag formiddag, hvor han fik beskeden. Dog uden at få en begrundelse for, hvorfor han blev smidt ud.

»Jeg fik intet at vide. Heller ikke at partiet ville melde noget ud senere, så jeg endte på B.T.s forside. Jeg har prøvet at få fat i Michael Monberg (politisk ordfører, red.) i flere uger, men uden held,« siger han.

B.T. er i besiddelse af den interne mail, der er sendt rundt til medlemmerne. Her beskriver landsledelsen, at der siden jul er kommet tre klager over nedværdigende adfærd og falske anklager fra Henrik Vindfeldt.

Partileder Henrik Vindfeldt under Veganerpartiets pressemøde i forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads mandag den 28. september 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Partileder Henrik Vindfeldt under Veganerpartiets pressemøde i forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads mandag den 28. september 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Henrik Vindfeldt, hvad siger du til, at landsledelsen har smidt dig ud?

»Det er jeg helt uenig i. Jeg har ikke behandlet folk nedværdigende, og det vil mange i partiet også kunne bevidne. Det her handler om, at der er en vanvittig personjagt på mig, fordi Michael Monberg og andre i ledelsen vil have mig ud,« siger han.

Så du mener, at det er et beskidt personopgør i partiet?

»Ja, det er der ingen tvivl om. Vi har desværre haft mange stridigheder internt, og der er folk, som har villet have mig ud i lang tid.«

»Da jeg på et møde 20. december fik lov at lave videokampagner og tale om partiets landbrugspolitik igen, begyndte ledende folk at få mig smidt helt ud, fordi de ikke ville have mig frem i partiet igen.«

Der er ifølge landsledelsen kommet tre klager om dig siden 27. december. En af dem havde 12 underskrivere og handler blandt andet om, at du er kommet med 'en falsk anklage' mod et andet ledende medlem. Er det så ikke fair nok, at ledelsen reagerer?

»Jeg kan ikke få at vide, hvad der præcis ligger i klagerne. Men det er rigtigt, at jeg har gjort ledelsen opmærksom på en krænkende adfærd fra et andet ledende medlem. Jeg mener, at ledelsen bør vide det. Men nu er det så mig, der er blevet smidt ud. Det er dybt godnat.«

Hvad anklagede du partifællen for?

»Det er et internt anliggende. Jeg vil helst ikke lufte det snavsede vasketøj i pressen.«

Men landsledelsen griber det vel ikke bare ud af den blå luft. Når der kommer klager, må der jo være en årsag?

»Jeg kan kun huske enkelte episoder. I foråret kom jeg efter meget lang tid i et zoom-møde til at sige 'hold kæft' til en anden. Det var ikke okay, og det fortryder jeg også.«

Partileder Henrik Vindfeldt under Veganerpartiets pressemøde i forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads mandag den 28. september 2020.. Veganerpartiet vil i løbet af de kommende måneder udrulle et partiprogram. Partiets dagsorden har været emner som dyrevelfærd og et bæredygtigt landbrug. Det skriver Ritzau, mandag den 28. september 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Partileder Henrik Vindfeldt under Veganerpartiets pressemøde i forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads mandag den 28. september 2020.. Veganerpartiet vil i løbet af de kommende måneder udrulle et partiprogram. Partiets dagsorden har været emner som dyrevelfærd og et bæredygtigt landbrug. Det skriver Ritzau, mandag den 28. september 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

»Men jeg er en flink fyr, der behandler folk ordentligt,« siger han.

Du fik allerede et mistillidsvotum af den tidligere hovedbestyrelse i foråret 2021, fordi du ifølge dem havde talt meget grimt til andre medlemmer. Det virker ikke til, at du bare er en 'flink fyr'?

»Det var det samme personopgør dengang. Der var et medlem, som midlertidigt blev forperson, og samme dag stillede han det mistillidsvotum,« siger han.

Veganerpartiets politiske ordfører, Michael Monberg, afviser, at eksklusionen er en personjagt. Han er ærgerlig over Henrik Vindfeldts udlægning.

»Det er virkelig groft at reducere det til et personopgør. Men det er ofte det, der sker, når man diskuterer med Henrik. Man bliver kaldt løgner og så videre. Og det er i virkeligheden mest synd for de mennesker, som er gået ned og har forladt partiet på grund af Henriks ageren,« siger han.

Han siger, at han har gjort ledelsen opmærksom på en krænkelsessag, hvorefter han selv blev ekskluderet?



»Det lyder meget pænt at sige 'gjort opmærksom på'. Men virkeligheden er, at han kom med meget grove og udokumenterede beskyldninger,« siger Monberg.

Henrik Vindfeldt vil nu forsøge at kæmpe sig tilbage i Veganerpartiet.

»Jeg vil gøre alt for at få min eksklusion omstødt. Jeg har lovet medlemmerne, at jeg vil skaffe Veganerpartiet to procent til næste valg. Og det løber jeg ikke fra,« siger han.