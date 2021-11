Klima, uddannelse, trafik eller noget helt fjerde.

Hvad er egentlig vigtigt for politikerne og ikke mindst vælgerne op til det kommende kommunal- og regionalvalg?

Det findes der næppe et entydigt svar på, men torsdag aften var nuværende borgmester i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen (S) og viceborgmester Kristoffer Hjort Storm (DF) mødt op på Zwei Grose Bierbar i Jomfru Ane Gade i forbindelse med en valgdebat med dertilhørende gratis fadøl.

»Jeg har stor respekt for Thomas som borgmester, men der er alligevel nogle ting, som jeg er uenig med ham i, og dem skal vi selvfølgelig snakke igennem,« lyder det fra Kristoffer Hjort Storm om vigtigheden af aftenens debat.

»Jeg elsker at debattere med Kristoffer. Han har nogle meget klare og tydelig holdninger i forhold til de ting, han brænder for,« forklarer Thomas Kastrup-Larsen.

Bilisme var blandt andet et punkt, hvor de politikere langt fra var enige.

»Det tager mig længere tid at køre fra parkeringspladsen hernede og ned til Musikkens Hus, end det tager mig at køre fra Musikkens Hus og hjem til Ellidshøj, hvor jeg bor. Det er da skørt, og det må vi kunne gøre bedre,« lød det fra Kristoffer Hjort Storm.

For hvem – og hvad – skal en by som Aalborg tilgodese? Det var de to politikere ikke helt enige om

»Jeg er enig i, at det skal være muligt at komme ind til Aalborg i bil, men jeg glæder mig til at se dine konkrete forslag på, hvad der skal gøres, for jeg oplever det her som værende en meget kompliceret diskussion,« sagde Thomas Kastrup-Larsen.

Og der blev debatteret både kultur, boliger og alt ind i mellem til aftenens valgdebat, hvor publikum også havde rig mulighed for at komme med spørgsmål henover en kold øl. Der blev spurgt ind til alt fra trafikale udfordringer til sygehusbyggeri og generelt byggeri i Aalborg.

Særligt én ting havde dog lokket en flok unge tilflyttere til.

»Vi blev lokket her til, fordi der var gratis øl, men vi er faktisk blevet positivt overraskede. Vi har alle været lidt forvirrede i forhold til valget, fordi vi stort set alle er tilflyttere, og det har været svært at sætte sig ind i valgkampen, og så er det fedt, at de har valgt to prominente politikere i Aalborg,« forklarer 22-årige Rasmus, som var taget afsted med to medstuderende fra arkitektstudiet.

De studerende besluttede sig spontant for at tage afsted til tirsdagens valgdebat.

»Det er fedt, at der var mulighed for at stille kritiske spørgsmål om byens udvikling.«

Derfor var både Spritten og Østre Havn noget af det, som optog de tre arkitektstuderende.

Hvor de tre arkitektstuderendes stemme skal sættes, er de endnu ikke helt afklaret med.

»Vi får i hvert fald vendt verdenssituationen i aften.«