Det har været en lang optakt til OL for de danske roere, men særligt for én har den tid måske været lidt lettere at komme igennem.

Danmarks store medaljehåb Sverri Nielsen har nemlig fået sneget sin søster med til OL-optakten, som for roernes vedkommende har foregået i den japanske by Ogata.

»Det var noget, jeg fik sat gang i. Efter VM i 2019 var det kun mig og damefireren, der var kvalificeret til OL. Så ville det måske være meget godt for mig lige at have noget andet selskab udover de piger der,« siger Sverri Nielsen.

Og hans søster, Elsa, er altså ikke kommet med blot som 'sidekick'. Nej, hun har haft en funktion under den måneds tid, som roerne har været i Japan for at tilpasse sig klimaet og tiden på den anden side af jorden.

»Min søster er meget glad for at lave mad og har sin egen virksomhed, hvor hun arbejder med kost. Så tænkte jeg, at det godt kunne være, at hun var interesseret i at komme med,« siger Sverri Nielsen.

Den færøsk-fødte roer har allerede været i vandet første gang under OL fredag, hvor han vandt sit indledende heat. Det viser altså, at han er kommet godt igennem den lange optakt, som han selv har erkendt som en lidt hård tid.

Der er den ulempe ved det, at nu har vi været væk i lige knap 40 dage, så mentalt begynder det også at blive lidt tungt. Men jeg synes, at det har været en god forberedelse til OL, siger Sverri Nielsen.